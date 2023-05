Final Fantasy 9 n’a peut-être pas eu le droit à un remake officiel pour le moment, mais heureusement, les fans sont là. Plusieurs professionnels du milieu et artistes amoureux du jeu de Square Enix présentent leur vision de ce FF9 remis au goût du jour, et c’est absolument sublime.

Si l’on a tendance à penser que Final Fantasy 7 et FF10 sont les deux jeux les plus appréciés de la franchise, deux autres titres ont eux aussi une place de choix dans le cœur des joueurs. Il y a d'abord Final Fantasy 6, très aimé, notamment pour l’un de ses antagonistes haut en couleur. Le jeu revient d’ailleurs d’entre les morts une nouvelle fois grâce à l’excellente compilation des Final Fantasy Pixel Remaster sur consoles de salon.

Il y a ensuite Final Fantasy 9, un épisode presque OVNI lorsqu’on le compare à FF7, FF8 et FF10. Une petite pépite du JRPG made in Square qui a su séduire des millions de joueurs à travers le monde.

Si les rumeurs d’un remake officiel de Final Fantasy 9 se multiplient depuis plusieurs mois, malheureusement pour le moment, on n'a rien de concret à se mettre sous la dent. Toutefois, de nombreux amoureux du jeu de Square Enix se demandent ce à quoi ressemblerait un remake sous Unreal Engine 5.

C’est pourquoi une poignée d’artistes et de professionnels de l’industrie, eux aussi fan du jeu, on décidé de proposer leur vision de ce que serait FF9 Remake avec les technologies actuelles. Et le résultat est bluffant.

Vivi !

Un Final Fantasy 9 Remake pourrait être grandiose

Appelé Final Fantasy 9 Memoria Project, ce remake n’est pour l’heure pas jouable et n’aura visiblement pas pour vocation de l’être. C’est plutôt un hommage pur et dur, une vitrine technologique où les artistes redonnent vie à une œuvre qui leur tient à cœur.

Depuis près d’un an maintenant, les développeurs du projet partagent régulièrement des visuels de l’avancée de leurs travaux. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça donne envie.

Les décors sont plus beaux que jamais et les personnages ultra travaillés. C’est coloré, rondouillard et ça invite clairement au voyage. L’Unreal Engine 5 impressionne une fois encore. Pour l’heure en revanche, il faudra se contenter que de quelques clips vidéo assez courts, des concepts arts, etc. Il reste encore beaucoup de travail et les développeurs avancent petit à petit. Si vous souhaitez suivre le projet, vous retrouverez tout ce qu’il faut sur le site officiel.

La licence a le vent en poupe

Pour ce qui est de la franchise Final Fantasy, elle reviendra prochainement en très grande forme avec Final Fantasy 16 le 22 juin prochain sur PS5 et PC. Un titre qui s’annonce d’ores et déjà impressionnant et épique. La suite de Final Fantasy 7 Remake débarque quant à elle en hiver 2023-2024. Un ultime épisode sortira dans les prochaines années, mais n’a pas encore de date de sortie. Pour ce qui est de l’éventuel final Fantasy 9 Remake, pour l’heure, tout n’est qu’à l’état de rumeurs depuis que le titre avait été repéré lors des gros leaks Nvidia. Rien ne nous dis que ce sera fait, mais rien ne peut nous certifier que ce ne sera pas le cas non plus. Wait and see.