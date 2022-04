Vous vous souvenez du leak Nvidia qui avait secoué la Toile l’année dernière ? Il refait à nouveau parler de lui avec l’officialisation de Kingdom Hearts 4. De quoi espérer l’arrivée des jeux de la liste, dont FF9 Remake.

Une annonce de Final Fantasy 9 Remake prochainement ?

Les astres s’alignent pour Final Fantasy 9 Remake. Depuis quelques mois, des rumeurs laissent présager que Djidane, Grenat et Bibi pourraient revenir plus beaux que jamais. A leur origine, le fameux leak Nvidia de septembre dernier qui recensait une longue liste de jeux un peu farfelue. Il y avait de quoi émettre de grosses réserves quant à sa véracité, néanmoins les mois nous ont donné tort. Confirmation après confirmation, la fuite Nvidia semble plus crédible que jamais. Et l’annonce de Kingdom Hearts 4, présent dans la liste, ne fait que lui donner plus de poids.

Aux côtés des prochaines aventures de Sora d’autres gros noms de Square Enix, dont FF9 Remake et Final Fantasy 7 Remake Partie 2. Si ce dernier est déjà plus ou moins officialisé, le premier a surpris beaucoup de joueurs. Et pour cause, l’éditeur a déjà un calendrier bien chargé avec Final Fantasy 16, Forspoken et un éventuel Final Fantasy Tactics Remake lui aussi mentionné par le leak Nvidia.

Les jeux non annoncés du leaks Nvidia

Et pourtant, la fuite fait pour le moment un quasi sans faute. Elle avait par exemple prédit les annonces de GTA Trilogy, Chrono Cross Remastered, God of War sur PC, Street Fighter 6 ou encore d’un projet Square Enix sous Unreal Engine 5 qui s’avère être le nouveau Tomb Raider. L’annonce de Final Fantasy 9 Remake ne semble être plus qu’une question de temps, mais ce n’est pas le seul. Rappelons que la liste comprenait également du beau monde dont :