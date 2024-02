Le remake de FF7 a ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, tous les joueurs aimeraient avoir la refonte totale de leur Final Fantasy préféré. Du coup, les rumeurs vont bon train. On pense notamment à celles sur le neuvième opus, mais pour certains, c'est le 8 qui va y passer avec son FF8 Remake. Pour l'instant, rien n'a été confirmé, mais vu le succès du retour de Cloud et sa bande, c'est une possibilité. D'ailleurs, le producteur de Rebirth vient de tenir un discours pour le moins... étrange, mais qui a ravi quelques fans.

FF8 Remake ? D'accord, mais le système de combat devra changer

En vérité, on fait exprès d'exagérer un peu le trait. Yoshinori Kitase n'aurait jamais balancé un tel indice au détour d'une interview pour IGN. Néanmoins, ça permet à certaines personnes de retrouver espoir. Le remake de FF8 est très demandé, mais Square Enix n'a pas l'air d'être partant pour le mettre sur pied. Ou alors, il est en train de le faire, mais il garde le secret bien au chaud. Imaginons que ce soit le cas un instant, et que le producteur de Rebirth soit l'une des têtes pensantes derrière le projet. Attendez-vous à un gros changement.

Avant toute chose, il y a une raison logique qui explique pourquoi Kitase a mentionné un remake de FF8. En fait, ce mois de février 2024 marque le 25e anniversaire du jeu. Quoi qu'il en soit, si une refonte devait voir le jour, il souhaiterait modifier le système de combat. Pour être plus précis, c'est la mécanique « d'association » qu'il voudrait bien retravailler.

Je pense que vous vous souvenez que nous avions le système d'association dans Final Fantasy 8. Le principe de ce système était que les ennemis montaient en niveau en fonction du niveau du joueur. Il fallait donc utiliser le Junction system et le personnaliser pour relever le défi. Je pense que c'était un système très difficile à comprendre pour certains. Je pense donc que j'aimerais revenir sur ce point et retravailler le système de combat de [Final Fantasy 8] afin de mieux équilibrer le niveau de difficulté et la facilité d'accès pour certains fans

Un remake n'est pas une mince affaire

Mais alors, est-ce qu'un remake de FF8 pourrait être mis en chantier ? Ne comptez pas trop sur ça. Le producteur a lui-même déclaré que c'est une entreprise considérable. « J'ai compris qu'essayer de recréer le volume de contenu des RPG de l'époque aujourd'hui n'est vraiment pas quelque chose que l'on peut prendre à la légère », a-t-il dit à IGN. On rappelle quand même qu'il avait proclamé qu'une refonte totale de Final Fantasy 6 prendrait, au bas mot, une vingtaine d'années. Vous avez saisi l'idée, pour le moment, il vaut mieux prendre son mal en patience. D'autant plus que le remake de FF7 est découpé en trois parties, et qu'on est seulement rendu à la deuxième.