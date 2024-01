En ce moment, les regards sont tournés vers les nouvelles sorties de l'année 2024. On pense forcément à Tekken 8 ou le prochain Like A Dragon (anciennement Yakuza), mais il y a également FF7 Rebirth. La suite du remake fascine, elle effraie, mais il est indéniable qu'on l'attend de pied ferme. Pourtant, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à elle, mais plutôt au premier chapitre de la refonte. Pour cause, ce dernier est au centre d'une nouvelle rumeur. Il ne tarderait pas à arriver sur Xbox.

FF7 Remake sur Xbox, rêve ou réalité ?

Pour le moment, FF7 Remake est uniquement sorti sur les consoles PlayStation et sur PC. Les joueurs Xbox, eux, doivent prendre leur mal en patience. Toutefois, selon Jez Corden, qui a parfois des informations relativement fiables, ça va bientôt changer. Selon ses propres mots : « j'ai potentiellement la preuve qu’il y a des discussions pour porter Final Fantasy VII sur Xbox ». Notre homme n'ira pas plus loin dans son explication, il n'y a donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. La question maintenant, c'est de savoir s'il a des vraies preuves, ou non.

En soi, on en a déjà relevé par le passé. Mais parfois, ça affirmait le contraire, comme il y a quelques mois avec un célèbre leaker qui avait jugé le portage « peu probable ». Toutefois, le plus gros indice qu'on possède se situe du côté de Phil Spencer, dirigeant actuel de Xbox. Lors d'une interview pour IGN à la Gamescom 2023, il n'avait pas écarté la possibilité d'amener FF7 Remake ou même le 16 sur ses machines. Il a aussi déclaré qu'il se déplaçait souvent à Tokyo pour discuter avec des éditeurs comme Square Enix.

Pour Corden, s'il n'y a pas encore d'annonce à ce sujet, c'est à cause de FF7 Rebirth. Eh oui, sa sortie approche à grands pas, et ce serait donc le mauvais moment pour balancer une révélation pareille. Une partie des fans pourrait alors se détourner de la suite, ce qui n'est pas dans les plans de Square Enix. Bon, on est clairement dans le domaine de la rumeur pure et dure. Vous connaissez la musique, il faut prendre toutes ces informations avec de grosses pincettes. Cependant, ce n'est pas totalement dénué de sens.

La franchise arrive sur la console de Microsoft

Effectivement, les choses ont commencé à bouger l'année dernière, et ça donne de l'espoir pour FF7 Remake. Square Enix ne boude plus la Xbox, comme en atteste l'arrivée du portage de FF14 sur Xbox Series X|S pour le printemps 2024. Voici ce que Phil Spencer avait pu nous dire : « nous souhaitons réunir la communauté Xbox et vos Guerriers de la Lumière ensemble, d’une manière sûre, sécurisée, engageante et par-dessus tout amusante. Nous considérons également que c'est un moment décisif dans notre relation avec Square Enix et l'équipe de Final Fantasy, puisque nous envisageons de collaborer plus étroitement à l'avenir ».

Vous avez bien lu, la collaboration entre les deux géants ne va pas s'arrêter là. Leur partenariat va se poursuivre dans le futur, le but étant d'amener les jeux Square sur Xbox. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie pour FF7 Remake ? A l'heure actuelle, rien du tout. Rappelons tout de même que le président du groupe japonais a précisé que leurs productions arriveront sur les plateformes Xbox « quand cela sera possible ». En bref, quand il n'y aura pas de contrat d'exclusivité avec Sony ou Nintendo (cf FF16 ou Dragon Quest Treasures), mais ce n'est qu'un exemple. Affaire à suivre.