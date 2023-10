Alors que Square Enix a démarré la promotion sur FF7 Rebirth, qui sortira le 29 février 2024 sur PS5, FF7 Remake fait encore l'objet de discussions plus de trois ans après sa sortie. Et une rumeur pourrait décevoir une partie du public qui s'imagine pouvoir mettre la main dessus avec une version inédite.

FF7 Remake, une exclu PS5 et PS4 définitive ?

Square Enix aurait pu lamentablement échoué en revisitant un tel classique du RPG, mais FF7 Remake a réussi à revenir sans s'attirer les foudres des fans du monde entier. Une relecture à succès qui, un an après son lancement, a eu une version Intergrade avec des améliorations techniques et de gameplay. Dans les deux cas, ce sont des exclusivités PS5, PS4 et PC qui étaient seulement temporaires.

Dès lors, si l'éditeur japonais éprouve le besoin de sortir ces deux jeux ailleurs, c'est tout à fait possible. Certains joueurs rêvent d'une version Xbox, mais pour l'instant, c'est toujours au point mort et la situation pourrait ne pas se débloquer à court terme. Selon le leaker NateDrake, Square Enix n'a pas lancé la production de FF7 Remake sur Xbox Series X|S ou même sur Nintendo Switch 2.

« FF7 Remake n'est pas en cours de développement sur Nintendo Switch 2. Est-ce que ça pourrait être le cas un jour ? Bien entendu. Est-ce un projet actif ? Non. Une version Switch 2 existe au même titre qu'une édition Xbox (ndlr : ni l'une ni l'autre existe). Si Square Enix veut le faire, ils peuvent et le feront. Mais il n'y a aucun plan sur le sujet à l'heure actuelle ». Aucun espoir de voir Final Fantasy 7 Remake Intergrade sur d'autres plateformes ? Il faut sortir les grosses pincettes, car la crédibilité de NateDrake est plus que discuté sur le Web. Son affirmation va qui plus est à l'encontre de rumeurs récentes sur FF7 Remake.

Crédits : Steam.

Un portage du remake de Final Fantasy 7 sur Nintendo Switch 2 ?

D'après NateDrake, il faut donc oublier FF7 Remake sur Nintendo Switch 2 ou même Xbox Series X|S à très court et moyen terme. Et la vérité, c'est que Phil Spencer avait déjà averti en ce qui concerne les plateformes Microsoft.

« J'admets que lorsque les gens achètent une Xbox, il veulent s'assurer que les grands auxquels ils veulent jouer seront disponibles dessus. Il y a de toute évidence des accords commerciaux qui doivent être passés et des relations qui doivent être établies pour certains jeux. Donc vous en verrez davantage. Je ne vais pas les pousser. Ils doivent trouver leur propre rythme » avait-il déclaré. La porte n'était pas fermée, mais la sortie de FF7 Remake sur d'autres consoles ne semble pas dans les tuyaux. À moins que...

On ressort les pincettes, mais il y a quelques semaines, un bruit de couloir a circulé : FF7 Remake sur Nintendo Switch 2 serait une réalité. Une version « qui tournerait comme sur PS5 » aurait été dévoilé en coulisses. Mais à l'image des rumeurs sérieuses sur le portage de la démo The Matrix Awakens ou de Zelda Breath of the Wild en 4K, il se peut que ce ne soit qu'une simple démonstration technique pour vanter les mérites de la console de Big N et se mettre les développeurs dans la poche. En attendant, la suite de Final Fantasy VII Remake, FF7 Rebirth, est attendue le 29 février 2024 en exclu PS5.