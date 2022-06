FF7 Remake Intergrade est maintenant disponible sur Steam, Steam Deck mais pas Xbox. Et pour l'occasion, Square Enix revoit sa politique tarifaire avec un prix cassé pour quelques semaines.

FF7 Remake Intergrade à -29%, c'est cadeau !

Présent uniquement sur l'Epic Games Store, FF7 Remake Intergrade fait une « infidélité » à la plateforme de Valve pour étendre son public. Affiché à 79,99€ sur la boutique de l'éditeur de Fortnite, le jeu baisse exceptionnellement son prix sur Steam.

Au lieu des 79,99€ (le nouveau tarif maximum conseillé sur cette génération), Final Fantasy VII Remake Intergrade profite d'un beau rabais de 29%. Le prix est par conséquent de 56,79€, une promotion spéciale jusqu'au 7 juillet prochain. Après cela, retour à 80€.

Une trilogie, un remaster de Crisis Core

Hier soir, le 16 juin 2022, c'était la fête à FF7 Remake avec de nombreuses et belles annonces. La venue sur Steam n'étant qu'un petite amuse-gueule. Square Enix a enfin officialisé la sortie de Final Fantasy VII Remake 2 Rebirth, en disant au passage que cette aventure revisitée prendrait fin avec un troisième et ultime jeu.

Enfin, il avait leaké en amont mais c'est désormais acté, FF7 Crisis Core Reunion sera disponible cet hiver sur toutes les plateformes (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC et Nintendo Switch). C'est un remaster avec des graphismes améliorés et une meilleure résolution.