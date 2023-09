Dans FF7 Remake 2, ce personnage culte sera très différent par rapport à l'œuvre originale sortie en 1997, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs.

L'attente va être encore longue avant la sortie de FF7 Rebirth. Il faudra patienter jusqu'au 29 février 2024 pour découvrir les nombreuses surprises que Square Enix a préparées pour cette suite de FF7 Remake, qui s'annonce surprenante. Son scénario pourrait offrir encore plus de rebondissements que le premier épisode de la trilogie, notamment en raison de la présence de Zack, sur laquelle est revenue récemment Yoshinori Kitase en interview. Cette fois-ci, c'est le directeur créatif Tetsuya Nomura qui prend la parole pour évoquer un autre personnage majeur de FF7 Remake 2.

Ce personnage important pourrait être très différent dans FF7 Remake 2

Les membres de l'équipe de développement de FF7 Rebirth ont décidément beaucoup de choses à dire ces derniers jours. Le directeur créatif Tetsuya Nomura s'est livré au jeu des questions-réponses auprès du média Inverse. Grâce à lui, on en apprend plus sur le rôle de Rufus, celui qui devient président de la Shinra après la mort de son père (aussi bien dans Final Fantasy 7 que dans le remake). Dans FF7 Remake 2, l'antagoniste secondaire aurait une place un peu plus importante que dans l'épisode original de 1997.

Avec FF7 Remake, nous avons approfondi Avalanche d'une manière inédite par rapport au jeu original. Il en sera de même pour Rufus. Il aura des sortes de nouveaux épisodes qui n'existaient pas, où nous pourrons en savoir plus sur lui et l'approfondir.

Même si Rufus est particulièrement mis en avant au début de la version PS1 de Final Fantasy 7, il est rapidement relégué en second plan au profit du véritable méchant de l'histoire, Sephiroth. Le patron de la Shinra apparaît quand même comme un personnage important du film Advent Children, mais dans un rôle totalement différent du dirigeant sans cœur qu'il était au départ. Après ces déclarations de Nomura-san, on se demande bien comment le personnage sera mis en avant dans FF7 Rebirth. Il ne faut certainement pas s'attendre à ce qu'il soit jouable, mais son destin pourrait être très différent dans cette trilogie de remakes, un peu comme Zack. Peut-être qu'il en sera également de même pour Aerith, même si le jeu s'achèvera bien dans la Capitale oubliée. Rappelons que FF7 Remake 2 sortira le 29 février 2024 en exclusivité sur PS5.