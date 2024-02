La sortie de FF7 Rebirth approche à grands pas, et non, ce n'est pas une exagération. On pourra enfin mettre les mains dessus le 29 février prochain. En attendant, sachez qu'une démo est d'ores et déjà disponible. Elle vous permet d'incarner Cloud ou Sephiroth lors du flashback à Nibelheim. Idéal pour donner l'eau à la bouche des fans. Pourtant, alors que les regards sont tournés vers la suite du remake de 2020, on vient tout juste d'avoir des informations inédites sur la conclusion de cette nouvelle trilogie.

Le scénario de FF7 Remake 3 est terminé

Bon, ne vous emballez pas trop vite, FF7 Remake 3 (nom provisoire) n'est pas prêt de sortir. On va peut-être profiter de Rebirth avant de commencer à réfléchir au prochain opus, non ? Néanmoins, c'est toujours intéressant de relever ce qu'on nous rapporte dessus. On ne s'y attendait pas forcément, mais on a bel et bien eu droit à une déclaration sur ce titre dont on ne sait quasiment rien. Et pour le coup, ça n'a pas chômé chez Square Enix. Lors d'une interview pour Famitsu, Tetsuya Nomura a expliqué que le scénario était... prêt. C'était rapide.

En vérité, il reste encore pas mal de boulot, et ce n'est qu'un premier jet de l'histoire principale. Il va sans dire que ça va probablement être modifié, mais ça montre tout de même que le développement de FF7 Remake 3 suit son cours tranquillement. Le producteur de Rebirth, Yoshinori Kitase, en a également profité pour faire une intervention. Il mentionne le fait que c'est Kazushige Nojima qui a fait une esquisse complète du récit, et que c'est à Hamaguchi de la mettre en œuvre dans une expérience vidéoludique inoubliable.

Nomura et Kitase vont donc superviser le projet et apporter des idées dans la balance. De son côté, le réalisateur de FF7 Remake 3 souhaite que la partie histoire soit vraiment laissée entre les mains de ceux qui ont planché sur l'original sorti en 1997. Son rôle a lui sera ensuite de traduire ça dans un jeu qui va nous laisser bouche bée. A ce niveau-là, on ne s'inquiète pas trop, surtout au vu de nos premières impressions sur Rebirth. En tout cas, ça promet de belles choses pour l'avenir.

Une histoire qui va chambouler nos repères

Puisqu'on parle de FF7 Remake 3, à quel moment de l'histoire va-t-il commencer ? Justement, ça tombe bien, puisqu'on sait où se terminera l'intrigue de Rebirth. Ce sera à la Capitale oubliée, l'ancienne capitale des Cétras qui, pour rappel, est le peuple d'Aerith. C'est là qu'elle est censée trouver la mort aux mains de Sephiroth. Mais est-ce que ça ne pourrait pas changer ? Une chose est sûre, la trame principale va diverger de celle de l'original. Reste à savoir s'ils iront jusqu'à modifier un tel tournant dans l'histoire du jeu. Rappelons aussi que Hamaguchi avait dit qu'on allait « perdre la tête » vis-à-vis de ce qui allait se passer.