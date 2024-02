On en sait un peu plus sur le développement de la troisième partie du remake de FF7, et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ceci dit, la patience sera tout de même de mise.

L'heure est bientôt venue de sortir le champagne. La semaine prochaine marque l'arrivée de FF7 Rebirth. On avait hâte de pouvoir écrire cette phrase tant on attend avec impatience la suite du remake de 2020. On va bientôt pouvoir repartir à l'aventure aux côtés de Cloud et sa bande, prêts à faire face aux changements qui vont se produire au niveau scénaristique. Mais on n'est pas là pour vous parler de ça. Alors que les yeux sont rivés sur le deuxième chapitre de la refonte totale, on a eu des nouvelles de la conclusion qui est en chantier.

ATTENTION, la preview qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

Le développement de FF7 Remake 3 se déroule bien

La dernière fois qu'on avait entendu parler de FF7 Remake 3, c'était lorsque Tetsuya Nomura s'était entretenu avec Famitsu. Il avait alors expliqué que le premier jet de l'histoire principale était bouclé. Yoshinori Kitase, le producteur de Rebirth, en avait profité pour mentionner le fait que c'était Kazushige Nojima qui avait fait une esquisse complète du récit. Celle-ci est sûrement vouée à changer, mais ça nous permet d'avoir une idée plus précise de l'état de l'avancée du projet. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on a autre chose de croustillant à se mettre sous la dent.

En effet, Julien Chieze a récemment eu l'opportunité de discuter avec Naoki Hamaguchi, le réalisateur du jeu, et Kitase au sujet de FF7 Rebirth. La suite qui arrive le 29 février n'a pas été le seul sujet de discussion. La conclusion de la trilogie a été mentionnée, le but étant de savoir s'ils avaient commencé à plancher dessus. La réponse est évidemment oui, et des progrès ont déjà été réalisés. La comparaison avec le développement de Rebirth a d'ailleurs été faite. En 2020, à l'approche de la sortie du remake, le deuxième chapitre en était à un stade précoce, sauf peut-être côté scénario. Il en va de même pour le 3. Ce dernier pourrait donc également arriver dans 4 ans.

Bien sûr, je ne peux pas vous dire où nous en sommes, mais nous avons déjà fait des progrès sur le scénario et nous sommes en train de réfléchir à certains points de développement. Quand nous sommes arrivés à la fin du développement de FF7 Remake, nous avons commencé à parler d’une suite avec Kazushige Nojima. Je pense que nous pouvons dire que nous sommes dans la même situation aujourd’hui.

Un scénario qui va surprendre tout le monde

4 ans, c'est ce qu'il a fallu à FF7 Rebirth pour arriver (même s'il n'est pas encore sorti à l'heure d'écrire ces lignes) après la sortie du remake. Et donc, où reprendra l'histoire dans la dernière partie de la refonte ? Normalement, juste après les événements de la Capitale oubliée, l'ancienne capitale des Cétras qui, pour rappel, est le peuple d'Aerith. C'est là qu'elle doit rencontrer un sort funeste. Du moins, sur le papier. Est-ce que les choses vont changer ? Le producteur du jeu continue de jouer avec nos attentes en abordant rapidement ce passage.