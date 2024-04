Teruki Endo, directeur des combats pour FF7 Remake 3, fait en effet mention notamment de l'exploration. Alors que FF7 Rebirth nous ouvrait en grand les portes de l'open world, sa suite pourrait frapper encore plus fort sur ce vaste terrain.

Un FF7 Remake 3 à la Breath of the Wild ?

Entre les premier et deuxième opus du Remake de FF7, nous avions déjà eu droit à une grande évolution s'agissant de l'exploration. Nous sommes en effet passés des étroits couloirs de Midgar à un open-world découpé en plusieurs zones. Avec FF7 Remake 3, Square Enix pourrait apparemment aller encore plus loin. Teruki Endo mentionne en effet dans le livre Ultimania que la liberté pourrait véritablement devenir le maître mot de l'exploration pour la suite.

Dans Rebirth, il est en effet encore question de suivre une sorte de chemin balisé d'une zone ouverte à l'autre. Le directeur des combats suggère que, dans FF7 Remake 3, cet élément de linéarité pourrait être totalement écarté. Selon lui, il serait beaucoup plus plaisant de laisser aux joueurs la liberté de tracer leur propre itinéraire. Les différents points clés de l'histoire pourraient ainsi être découverts sans ordre précis. Un petit air de Breath of the Wild/Tears of the Kingdom en vue ?

Un final grandiose à tous les niveaux pour la trilogie du Remake de FF7 ? © KiKiToes pour Gameblog

Le haut vent de la liberté pour Cloud et ses amis

Cela pourrait rejoindre d'autres témoignages de développeurs de FF7 Remake 3 déjà entendus auparavant. Peu après la sortie de Rebirth, ceux-ci travaillaient déjà sur la suite et fin en apothéose de cette trilogie. Ceux-ci imaginaient déjà devoir en repenser le monde ouvert en prenant en compte le Highwind, le dernier véhicule déblocable du jeu. Puisqu'il s'agit d'un appareil volant, la carte présente dans Rebirth pourrait ne pas être adaptée à un tel moyen de locomotion.

Ainsi, l'idée de proposer une pleine exploration libre du monde ouvert de FF7 Remake 3 pourrait faire sens. Si tout va bien, nous pourrions vérifier cela plus tôt que tard. Puisque l'équipe de développeurs n'a que peu changé entre Rebirth et sa suite, celle-ci pourrait sortir en 2027 sur PS5.