Cette information s'agissant de FF7 Remake 3 ne nous provient pas d'une interview, mais du livre Ultimania relatif à Rebirth, fraîchement sorti au Japon. Nous y découvrons de nombreux détails croustillants s'agissant de ce deuxième volet, ainsi que de belles perspectives d'avenir quant à sa suite.

Entre FF7 Remake et Rebirth se sont déroulés environ quatre ans. S'agissant de FF7 Remake 3, il se pourrait que l'attente soit moins longue que cela. Dans le livre Ultimania, le directeur des trois jeux Yoshinori Kitase partage quelques coulisses de leur développement. Puisque l'équipe du deuxième volet est restée inchangée, la transition vers le final devrait se passer dans les meilleures conditions.

Nous apprenons sur ce point que l'histoire principale de FF7 Remake 3 serait d'ores et déjà rédigée. Selon son directeur, la prochaine étape serait l'enregistrement des voix. Au train où vous les choses dans Midgar, l'équipe espère pouvoir offrir aux fans un final à la hauteur des attentes d'ici trois ans, soit courant 2027. À noter toutefois que l'attente de quatre ans entre le premier et le second opus était due au DLC Intergrade, qui a demandé un an de développement supplémentaire. Mais Rebirth ne devrait en principe pas recevoir de quelconque contenu additionnel.

L'avenir s'annonce très prometteur pour Cloud et ses amis. © Square Enix

Des nouvelles rassurantes pour les fans

Vous l'aurez compris, le travail a déjà bien commencé autour de FF7 Remake 3, seulement deux mois après la sortie de Rebirth. Entre-temps, nous avons déjà appris des nouvelles très encourageantes s'agissant de sa suite. Puisque le deuxième volet a déjà posé les bases du monde ouvert, une grande partie du développement du final sera facilitée. L'équipe devra toutefois en retravailler l'échelle en prenant en compte le vaisseau volant Highwind, le dernier véhicule du jeu.

Puisque l'équipage de FF7 Remake 3 est le même que pour Rebirth, le développement devrait en tout cas filer à toute vitesse tel le Highwind. Avec une sortie prévue pour l'instant en 2027, cet ultime volet de FF7 Remake pourrait par ailleurs être un magnifique chant du cygne pour la PS5. Celle-ci fêtera alors ses 7 bougies et la PS6 pourrait approcher à grands pas. Quoi qu'il en soit, les fans de Cloud et ses amis peuvent s'attendre à un final en apothéose à bien des égards. Vivement !