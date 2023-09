Après Final Fantasy 16 en juin, les amoureux de la licence ont déjà une autre date importante à cocher dans leur calendrier : celle du 29 février 2024, jour de sortie de FF7 Rebirth sur PS5. La suite du Remake devrait s'éloigner encore plus de l'œuvre originale, notamment en raison de la présence de Zack Fair, laissant supposer l'apparition potentielle de plusieurs lignes temporelles. Alors que le RPG n'est même pas encore sorti, le producteur Yoshinori Kitase fait déjà monter la sauce avec une information concernant FF7 Remake 3, la troisième et dernière partie de cette trilogie.

FF7 Remake 3 déjà évoqué

Pendant la conférence de Square Enix et du Tokyo Game Show, FF7 Rebirth s'est montré assez longuement. L'occasion pour les joueurs de (re)découvrir en profondeur le système de combat, mais aussi le gameplay plutôt original de Red XIII et l'exploration des zones plus ouvertes de cette suite après un opus initial très linéaire. La trilogie de remakes a aussi fait parler d'elle lors la conférence organisée par Samsung pendant le TGS. Ce fut l'occasion pour le directeur du jeu Naoki Hamaguchi et le producteur Yoshinori Kitase de faire une révélation croustillante sur celui que nous nommerons FF7 Remake 3 avant de connaître son nom officiel (Redemption ? Requiem ? Return ?).

Kitase y a en effet dévoilé qu'une première ébauche de l'histoire de FF7 Remake 3 était déjà en cours d'écriture. Le directeur de la version originale de Final Fantasy 7 va même plus loin et indique qu'en fonction des retours des joueurs après la sortie de FF7 Rebirth, l'équipe pourrait même « faire évoluer certaines idées déjà écrites », donc il compte sur vous pour jouer à ce deuxième épisode. Bon, son rire après cette petite phrase laisse penser qu'il s'agit d'une boutade, mais en tout cas, l'équipe de développement est déjà tournée vers l'avenir. Un avenir sûrement très lointain, car il y a presque quatre ans qui séparent la sortie des deux premiers opus de la trilogie. Rappelons que selon un leaker ce troisième épisode pourrait mettre en avant un autre héros que Cloud en tant que personnage jouable.