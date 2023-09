Après avoir découvert Midgar en long et en large dans le premier épisode de cette nouvelle trilogie les joueurs vont enfin pouvoir explorer le vaste monde de Gaia dans FF7 Remake 2. De notre côté, nous avons eu la chance de nous plonger dans le RPG pendant quelques heures pour découvrir un jeu à la structure plus ouverte qui promet beaucoup. Dans FF7 Rebirth, davantage de personnages seront disponibles en combat, mais malheureusement pour les fans, deux héros très appréciés ne seront pas jouables.

Une mauvaise nouvelle pour FF7 Remake 2

Il aura fallu du temps pour qu'on en apprenne plus sur ce que nous réserve FF7 Rebirth. Dans la foulée de la diffusion du second trailer du jeu au State of Play, les développeurs ont enchaîné les prises de parole pour en dire plus sur le RPG. Dans une interview accordée à IGN, c'est le directeur du jeu Naoki Hamaguchi qui a fait une déclaration intéressante concernant les personnages qui seront jouables dans FF7 Remake 2.

Malheureusement pour les fans de la première heure, Vincent Valentine ne sera pas jouable dans cette deuxième partie de la trilogie. « Il s'agira plutôt d'un personnage accompagnant le groupe dans Rebirth. Il sera donc similaire à Red XIII dans FF7 Remake », explique Naoki Hamaguchi. Ce ne sera malheureusement pas le seul camarade de Cloud et sa petite troupe que les joueurs ne pourront pas contrôler.

Comme Vincent, Cid sera bien présent dans le jeu mais ne pourra pas être contrôlé directement, comme l'a confirmé le directeur créatif Tetsuya Nomura par la suite dans un entretien avec Dengeki Online. Rappelons que dans FF7 Remake, Red XIII apportait bien son soutien au groupe pendant les combats, sans être directement jouable. Il faudra donc se contenter de Cloud, Tifa, Barret, Aerith, Cait Sith, Yuffie et Red XIII lors des affrontements dans FF7 Remake 2, ce qui reste déjà pas mal. Rappelons que Sephiroth sera également jouable lors d'une petite section du jeu, celle qui se déroule à Nibelheim.

On en sait déjà plus sur la fin du jeu

Grâce à Tetsuya Nomura, on sait aussi où se terminera FF7 Rebirth. L'aventure s'achèvera au même endroit que le CD 2 de Final Fantasy 7, c'est-à-dire dans la Capitale oubliée. Il s'agit de l'ancienne capitale des Cétras, le peuple d'Aerith, théâtre de l'une des scènes les plus marquantes du jeu vidéo. Pour l'instant, difficile de savoir si cet événement tragique se reproduira dans FF7 Remake 2, mais on imagine que l'instant sera très fort en émotion si c'est le cas. Il faudra attendre le 29 février 2024 pour découvrir tout cela sur PS5.