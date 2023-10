FF7 Remake 2 sortira le 29 février 2024, mais depuis plusieurs semaines, la communication de Square Enix s'est intensifiée. Une grosse et belle surprise attendent même les fans français puisque FF7 Rebirth sera jouable à la Paris Games Week 2023. Un chouette cadeau avant la sortie officielle l'année prochaine sur PS5, si vous arrivez bien sûr à accéder à une borne de jeu (bon courage par avance). Et à l'image de FF7 Remake, ce deuxième épisode de la trilogie devrait étonner les joueuses et joueurs de l'original. À commencer par la place accordée à un héros qui ne devrait pas vraiment être là... Attention spoiler sur Final Fantasy 7 Remake Partie 1 !!!

Un changement énorme dans FF7 Remake 2

Lors d'une interview pour le magazine japonais Famitsu, les développeurs de FF7 Remake 2 ont donné des nouvelles du jeu. De quoi a-t-il été question durant cet entretien ? Du rôle de Zack Fair qui, contrairement à l'original, ne meurt plus après une rencontre avec la milice de la Shinra. Une différence qui a clairement surpris et qui n'est pas anodine. Yoshinori Kitase, producteur de FF7 Rebirth, a déjà prévenu que ce personnage serait encore plus mis en avant.

« Dans FF7 Remake 2, il y aura un nouvel épisode avec Zack, qui le mettra encore plus en avant que dans Remake. Je ne peux pas en dire plus, car j'aimerais que les joueurs puissent profiter de cette expérience de leurs propres mains » (via IGN). Une excellente nouvelle pour les fans qui adorent le protagoniste, d'autant qu'il serait visiblement jouable. Et sa présence inattendue, au regard des événements du Final Fantasy 7 de 1997, a été davantage teasée par Tetsuya Nomura. Le directeur créatif du soft.

« Au fur et à mesure que vous jouez à FF7 Remake 2, vous allez percer les mystères du précédent jeu dans une certaine mesure. Zack est un personnage important qui détient la clé de ces mystères. N'hésitez donc pas à jouer au titre pour voir ce qu'il va se passer ! Au fil de votre progression, de nouveaux mystères se dérouleront en parallèle » (via X).

Crédits : DSO Gaming.

FF7 Rebirth sera tout de même fidèle à l'original

Pour sa part, Yoshinori Kitase a insisté sur la fidélité de FF7 Remake 2 tout en pointant ses différences qui vont surprendre. Mais encore une fois, c'est du teasing pour éviter de gâcher les surprises aux joueuses et joueurs avant l'heure. « Je ne peux pas entrer dans les détails, car ce serait du spoil, mais le déroulement des événements de l'original sera en grande partie identique. Mais comme dans FF7R, des éléments de l'histoire vous feront dire « Attendez, quoi ? ». Et ces éléments seront encore plus au premier plan que dans le précédent épisode ». Vous êtes prévenus, FF7 Remake 2 devrait prendre encore plus de libertés et tordre le récit de l'original pour raconter sa propre histoire.

Cette résurrection magique de Zack Fair laisse penser aux fans qu'il y aura plusieurs lignes temporelles, ce qui serait plutôt pratique pour justifier plusieurs changements. Selon Naoki Hamaguchi, réalisateur de FF7 Remake 2, la quête principale du jeu vous occupera entre 40 à 50 heures, mais ce ne sera que le début car il y a beaucoup de choses annexes à faire. « Il y a tellement de contenu secondaire et d’exploration à faire dans le monde. Il y a en fait plus de contenu secondaire qu’il n’y a de contenu principal ».