FF7 Remake 2 pourra-t-il créer la surprise en 2023 ? Le jeu prévu pour « l’hiver prochain » pourrait bien sortir cette année. Le producteur du jeu continue de teaser son prochain bébé et redonne de l’espoir aux fans.

Le teasing autour de FF7 Rebirth continue. Yoshinori Kitase, producteur du jeu, y est allé de son petit mot dans les colonnes de Famitsu afin de faire grimper la hype chez les fans. La suite tant attendue se montrera prochainement, à une condition en revanche. Dans son message de voeux, le ponte de Square Enix donne des nouvelles de FF7 Remake 2 et fait un bref point sur son développement.

Une sortie de FF7 Remake 2 cette année ?

L’année 2023 devrait être particulièrement riche pour les fans de Final Fantasy. Entre la compilation hors norme, FF16 en juin 2023 et peut-être annonce l’annonce tant attendue de FF9 Remake, les amateurs de JRPG vont être particulièrement gâtés. Au milieu de toutes ces sorties et annonces, FF7 Remake 2 devrait montrer sa frimousse lorsque les équipes seront prêtes. Aux dernières nouvelles, l’exclusivité temporaire PS5 est toujours prévue pour l'hiver prochain, soit entre décembre 2023 et mars 2024. Sera-t-il en mesure de sortir cette année ? Le producteur de la suite y va de son teasing.

Cette année, notre nouvelle production, Final Fantasy 16, va enfin sortir. Yoshi-P s’investit énormément dans le développement du jeu alors apportez-lui un maximum de soutien. Le développement de FF7 Rebirth, dont je suis le producteur, s’accélère. Patientez en attendant des nouvelles du jeu s’il-vous-plaît. En attendant, je suis sûr que vous vous demandez déjà des choses comme « Comment allez-vous reproduire cette scène mémorable ? ». Il y a aussi de très grosses annonces en réserve dont je ne peux pas encore parler. Yoshinori Kitase, producteur de FF7 Remake 2

Le développement de FF7 Remake 2 progresse donc à fière allure si l’on s’en tient aux propos du producteur. Les équipes s’étaient déjà montrées très rassurantes sur la question en juin dernier. D’après elles, la suite tant attendue progresse à grands pas depuis que Square Enix a adopté une nouvelle structure de développement. « Un titre d’une telle ampleur dans lequel tout est interconnecté, y compris avant le début de sa production, est une chose rare. En fait, nous avons même déjà commencé le développement de quelques parties du troisième jeu » avait déclaré Tetsuya Nomura, directeur créatif. Est-ce que cela signifie que FF7 Rebirth sortira bien cette année ? C'est encore trop tôt pour le dire, mais une chose est certaine : on aura de ses nouvelles dans les mois qui viennent.