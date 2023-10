FF7 Remake 2 s'annonce monstrueux, dans le bon sens du terme, et devrait offrir un vent de fraîcheur avec sa structure plus ouverte que l'épisode d'introduction de cette trilogie. Une suite qui veillera à respecter le matériel d'origine, en gardant intacte des scènes cultes, tout en réalisant des changements pour ne pas voler son statut de remake. Et accessoirement, elle permet dès maintenant d'en apprendre davantage au sujet d'un des nouveaux personnages jouables.

Square Enix révèle un secret sur Caith Sith avant FF7 Remake 2

Le Final Fantasy 7 de 1997 a marqué son époque et l'histoire du jeu vidéo à jamais. Un RPG qui, encore aujourd'hui, revient sans cesse lors des discussions enflammées sur les meilleurs titres vidéoludiques. Mais depuis de très longues années, il y a un sujet beaucoup plus controversé que de savoir si FF7 est bien un chef d'oeuvre intemporel ou non.

Comment prononce t-on Cait Sith ? Ce chat tout mignon qui se battra aux côtés d'un gros mog dans FF7 Remake 2 ? Ca peut paraître futile ou très secondaire, mais pourtant, cette question anime les fans. Nos confrères d'IGN ont d'ailleurs déterré un topic vieux de 15 ans sur GameFaqs. Et si cette interrogation ressort en 2023, avant le lancement en 2024 de FF7 Rebirth, c'est parce que Square Enix y a enfin répondu. Préparez-vous, ça va être le choc pour certains.

C'est sur X que l'éditeur japonais a révélé la bonne prononciation de Caith Sith, et il faut dire « Kate Sith ». « Nous avons constaté que beaucoup d'entre vous se posaient la question, alors nous espérons que ça vous sera utile. Dans FF7 Remake 2, Caith Sith se prononce Kate Sihth ». Voilà qui met fin à certaines croyances et ça fait beaucoup réagir mine de rien. Plus de 3,5 millions de vues pour le post Twitter avec des réponses diverses et variées.

Crédits : Screenrant.

FF7 Rebirth jouable sans attendre la sortie française

Avec cette révélation, vous n'aurez donc plus aucune excuse quant à la prononciation de Caith Sith dans FF7 Remake 2. Pour un utilisateur, c'était une évidence « Les vrais fans savaient déjà ça ». Et c'est loin d'être la seule réaction sur le sujet. « Beaucoup de gens sont heureux aujourd'hui »; « Normalement, j'ai tendance à mal prononcer les noms tout le temps. Mais content de voir que j'avais la bonne prononciation durant toutes ces années, lol »; « La guerre est finie ! Nous avons gagné ! »; « C'est enfin terminé et la prononciation de mes 13 ans est canon »; « Ca n'aide pas »; « Ma vie entière n'est que mensonge »; « C'est regrettable » peut-on lire sur X. Et il y a évidemment des mèmes et des gifs à la pelle, dont celui-ci.

Vous êtes très pressés de découvrir FF7 Remake 2 ? Square Enix a une énorme surprise pour les fans français. Une démo jouable de Final Fantasy 7 Rebirth sera à disposition des visiteurs de la Paris Games Week 2023. Il faudra pour cela se rendre du côté du stand de PlayStation entre le 1er et le 5 novembre prochain. Bon courage, il y aura peut-être des longues files d'attente...