Un nouvel ajout vient d'être confirmé pour FF7 Rebirth, et il va faire plaisir aux fans. En effet, son absence s'était fait remarquer dans le remake, et certains joueurs voulaient que ça change.

FF7 Rebirth, c'est la suite du remake du célèbre JRPG sorti en 1997. Lors de sa sortie en 2020, c'était le choc : presque tout avait changé. Ce n'était pas seulement une refonte au niveau des graphismes et du gameplay. La narration elle-même s'était vue modifiée en profondeur. Et ça n'a pas été au goût de tout le monde. Le jeu, bien que très apprécié, a divisé la communauté. Néanmoins, il a amené de beaux ajouts dans la formule classique. Malheureusement, une certaine fonctionnalité se faisait encore désirer. Cette dernière arrivera visiblement dans la suite.

Un ajout de style pour FF7 Remake 2

Si vous avez fait Final Fantasy VII Remake, vous devez sans doute vous rappeler de la séquence à l'Honneybee. On y voit Cloud danser lors d'une séquence de QTE pour le moins surprenante. La cerise sur le gâteau, c'est que notre protagoniste est vêtu d'une magnifique robe. Il n'est d'ailleurs pas le seul, puisque dans cette section, Aerith et Tifa ont également des tenues inédites. Seulement voilà, elles ne peuvent pas être portées hors de ces séquences bien précises. Autrement dit, elles sont exclusives à certains passages de l'histoire. Mais bonne nouvelle, cela va changer avec FF7 Rebirth.

Nos confrères chez Final Fantasy Dream ont eu la chance de pouvoir s'entretenir avec Yoshinori Kitase et Naoki Hamaguchi. Ils sont respectivement le producteur et le réalisateur du jeu, donc autant dire que c'est une belle rencontre. Voici l'une des questions qui leur fut posée : « Peut-on s’attendre à voir des costumes additionnels à la manière de FFVII Ever Crisis ? » Cette interrogation pend aux lèvres de nombreux joueurs qui auraient souhaité en découdre avec Sephiroth en tenue de princesse. C'est le producteur qui a d'abord pris la parole. « Pour le moment, nous n’avons pas réfléchi à des DLC, mais concernant les costumes, il y en a peut-être qui sont très bien cachés dans FFVII Rebirth ». Il y en aura donc à débusquer, ce qui serait une belle nouveauté comparée à l'aîné de FF7 Rebirth.

Ce n'est pas fini. Hamaguchi a ensuite expliqué qu'on allait avoir de quoi faire à ce niveau-là. « Il y aura plus de choix que dans le jeu précédent, donc si vous aimez passer du temps à changer le look des personnages, vous allez passer un bon moment ». Les propos du développeur rejoignent les images de la customisation de personnage qu'on avait pu voir dans des trailers de ce nouveau FF7. Cependant, on ne savait pas encore si c'était imposé, ou si c'est le joueur qui pouvait choisir. Ceci dit, c'est toujours un peu flou. Allons-nous vraiment pouvoir changer l'apparence des personnages comme bon nous semble ? Et surtout, y aura-t-il des limites ?

Des nouveautés en pagaille

Les dires des deux hommes valident tout de même un changement à venir pour FF7 Rebirth côté customisation des protagonistes. Ce ne sera pas le seul, car comme on peut s'en douter, de gros bouleversements sont à prévoir vis-à-vis de l'histoire. Souvenez-vous, le remake de Final Fantasy VII a fait revenir Zack à la vie. Il aura maintenant un rôle d'une importance capitale, ce qui est une nouveauté plutôt inattendue.

De plus, il faut s'attendre à revoir des visages familiers issus des spin-offs de Final Fantasy VII. Aucun nom n'a été donné par le réalisateur, mais ça pourrait faire référence à Angeal ou Genesis : « sans fournir à nouveau de gros spoilers, outre Zack, qui n’était pas dans l'original mais qui fera une apparition ici, il y aura d’autres personnages des spin-offs de FF7 qui apparaîtront dans Rebirth ». En bref, le scénario promet d'être bien différent, et ça va sûrement fâcher quelques fans.