En attendant la sortie de FF7 Remake 2, toute information est bonne à prendre, même la plus anodine en apparence. Dans les colonnes du magazine japonais Famitsu, Tetsuya Nomura, directeur créatif, s'est exprimé sur l'absence d'un personnage apprécié pour cette deuxième partie. Mais le développeur a également partagé des détails sur la signification de certains clichés promotionnels.

Deux images FF7 Remake 2 décryptées par Square Enix

Chaque déclaration, annonce ou trailer de FF7 Remake 2, est une occasion pour les fans de chercher des indices. Des preuves qui leur permettent d'élaborer des théories ou bien de conforter certaines hypothèses émises après avoir bouclé FF7 Remake. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a motivé Tetsuya Nomura à décortiquer l'artwork principal de FF7 Rebirth avant la sortie très attendue de ce chapitre 2. Et voici ce que nous avons appris sur cette image, mais aussi sur le logo du jeu.

Créée par le directeur créatif Tetsuya Nomura, cette illustration représente les trois mondes qui forment la clé de voûte de l'histoire de FF7 Remake 2. Sephiroth est au centre parce qu'il symbolise l'instigateur des événements du passé. Cloud et Zack sont de chaque côté pour matérialiser le fait que leurs destins ont été déchirés par Sephiroth. L'image de sang, de feu, et de rouge qui évoque Sephiroth, se répand dans le ciel et sur le monde. La subtile touche de rouge sur le logo est aussi inspiré de cette imagerie. Via X.

Récemment, Square Enix a également fait une autre révélation sur FF7 Remake 2 pour mettre fin à un vieux débat. Si vous voulez briller en société en parlant de Caith Sith, il faut le prononcer « Kate Sith ». « Nous avons constaté que beaucoup d'entre vous se posaient la question, alors nous espérons que ça vous sera utile. Dans FF7 Rebirth, Caith Sith se prononce Kate Sihth ».

Une grosse durée de vie ?

FF7 Remake 2 sortira en exclusivité sur PS5 le 29 février 2024. Quelques mois supplémentaires d'attente, mais on sait combien de temps cette aventure durera. Selon le réalisateur Naoki Hamaguchi, comptez entre 40 et 50 heures. Une durée de vie qui n'englobe que l'histoire principale, et non les missions secondaires ou activités annexes. « Il y a tellement de contenu secondaire et d’exploration à faire dans le monde. Il y a en fait plus de contenu secondaire qu’il n’y a de contenu principal ». Pour retourner FF7 Rebirth dans tous les sens, cela prendra près de 100 heures. « Nous espérons que vous apprécierez explorer ce monde dans ses moindres détails, étant donné que près de 100 heures d'aventure vous attendent » a ajouté Hamaguchi-san.

Parmi ces contenus secondaires, on retrouvera le parc d'attractions Gold Saucer le mini-jeu à moto « Moto G », et sûrement le surf, le basket, la lutte ou encore le speed square.