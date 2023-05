Le mois de juin sera placé sous le signe de Final Fantasy 16. Le seizième épisode numéroté de la licence légendaire reviendra sous une toute autre forme : l’action-RPG pur jus. Ses détracteurs attendent toujours d’être rassurés sur la partie jeu de rôle mise à l’écart tout au long de la communication du jeu. D’autres attendent simplement de pouvoir retrouver Cloud et sa bande dans FF7 Remake 2, aka Rebirth. Ils devront néanmoins patienter jusqu’à la sortie de FF16 pour avoir des nouvelles de la suite. L’attente ne devrait pas être interminable, et ce serait pareil pour Kingdom Hearts 4.

Une nouvelle stratégie chez Square Enix, un impact sur FF7 Remake 2 ?

FF7 Remake 2 se remontrera uniquement quand le moment sera venu. On se doute que Square Enix se montrera plus généreux après la sortie de Final Fantasy 16 le 22 juin et que la communication autour du second volet de cette nouvelle trilogie s’accélérera à l’approche de sa sortie. On rappelle que sa fenêtre de lancement est, pour le moment, toujours fixée à cet hiver, soit entre la fin décembre 2023 et la fin mars 2024. Il était à ce stade pris pour acquis que FF7 Rebirth sera entre nos mains plutôt en mars, cependant les dernières déclarations de Square Enix ont laissé planer le doute dans l’esprit de nombreux joueurs, et à tort.

Face à l’échec de Forspoken et un calendrier de sorties trop épars, l’éditeur japonais souhaite changer sa manière de faire sur le moyen/long terme. L’idée serait alors d’avoir un calendrier constant de « jeux à attrait mondial » en lançant plus régulièrement ses titres majeurs et avec un intervalle moins long. L’ensemble du processus de développement sera également réexaminé afin « d’améliorer la qualité » des productions en question. Dans le même temps, Square Enix cherche à mieux stabiliser ses revenus. Cela passera évidemment par Final Fantasy 14 et une stratégie pour augmenter son nombre d’abonnés afin de lui assurer une rentrée d’argent constante qui sera ensuite réinvestie dans le développement de ses jeux phares.

De l'espoir pour Kingdom Hearts 4

Alors non, cela ne changera absolument rien pour FF7 Remake 2, qui serait à ce stade déjà bien avancé. Désolé pour nos amis Outre-Atlantique qui se sont fait un faux espoir. C’est en revanche du côté de la conclusion de cette nouvelle trilogie (toujours sans nom), de Kingdom Hearts 4 ou même de Dragon Quest 12 qu’il faudra regarder.

Si Square Enix parvient réellement à appliquer cette nouvelle stratégie, il se pourrait alors que la fenêtre de lancement entre chacun de ces jeux ne soit pas aussi éloignée qu’à l’accoutumée. Reste à voir si l’éditeur japonais inclut ses jeux « premium » pensés pour la blockchain dans le lot. Square Enix n’en démord toujours pas et indique dans ses résultats financiers vouloir augmenter ses investissements dans ce domaine.