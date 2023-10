La suite de FF7 Remake s'annonce explosive et surtout merveilleuse. Elle promet d'être une claque graphique, et certaines personnes ont décidé d'aller plus loin.

FF7 Remake est un excellent jeu, mais qui a tout de même divisé les fans. En effet, les gros changements apportés à l'histoire ont remis en cause son statut de « remake » auprès de certains joueurs. Néanmoins, sa direction artistique et son travail sur le design des personnages n'ont eu aucun problème à convaincre. FF7 Rebirth promet d'être une claque graphique encore plus impressionnante et il y a une petite vidéo qui le prouve bien.

FF7 Remake 2, un régal pour les yeux

La communication autour de FF7 Rebirth a su mettre en avant la qualité de la refonte graphique du jeu, dans la veine de son prédecesseur. L'original sorti en 1997 est complètement transformé, mais les développeurs ont sur garder la magie du matériau de base. On se sent nostalgique en retrouvant des lieux comme le Gold Saucer ou le Wutai. Visuellement, c'est impeccable, mais une personne a estimé qu'il était possible d'aller plus loin et de pousser les limites pour proposer une nouvelle version du trailer dévoilé lors du Summer Game Fest 2023 . Et autant dire que FF7 Remake 2 en 8K est assez bluffant.

Ce « remaster » nous vient du youtuber Upscale. Celui-ci s'est amusé à bidouiller l'une des bandes-annonces de FF7 Rebirth à l'aide d'une IA. Et il ne s'est pas arrêté à de la 4K. Il propose de le visionner en 8K Ultra HD. Rien que ça. Les retours sont globalement positifs, saluant l'initiative de façon enjouée : « Tu es une bénédiction des dieux ! », « Merci pour ton travail, c'est incroyable », peut-on lire sous les commentaires de la vidéo. D'autres personnes sont moins emballées, trouvant le rendu trop lisse. Quoi qu'il en soit, cela donne encore plus envie de s'attaquer à ce deuxième opus de la saga FF7 Remake.

Une belle durée de vie pour le RPG

L'aventure offerte par ce nouveau jeu sera longue, ce qui laissera largement le temps de profiter des décors somptueux. En effet, il faudra compter 40 à 50 heures de jeu pour venir à bout de l'histoire. Cela a été confirmé par Naoki Hamaguchi, le réalisateur de FF7 Rebirth. Ce dernier a rajouté que les plus déterminés d'entre nous pourrons tenter de découvrir tout ce que le RPG a en réserve. Dans ce cas, c'est plus d'une centaine d'heures qui passeront dans FF7 Remake 2. En sachant que les activités annexes vont être le gros morceau de ce titre.

Il y a tellement de contenu secondaire et d’exploration à faire dans le monde. Il y a en fait plus de contenu secondaire qu’il n’y a de contenu principal.

Par ailleurs, sachez que le producteur Yoshinori Kitase a révélé que le troisième opus de la trilogie était en cours d'écriture. Comme on pouvait l'anticiper, FF7 Rebirth ne va pas couvrir la totalité des événements restants de Final Fantasy VII. Cette suite nous conduira normalement jusqu'à la Capitale oubliée, l'ancienne capitale des Cétras qui, pour mémoire, est le peuple d'Aerith. Après cela, il va falloir se préparer à attendre quelques années avant la conclusion.