On sait que Zack sera présent dans FF7 Rebirth, mais on ne sait pas exactement quel sera son rôle. Mais ça, c'était avant la grosse révélation que vient de faire Square Enix.

On en sait de plus en plus sur ce que nous réserve FF7 Rebirth au fil des semaines. Au-delà de la structure plus ouverte du jeu, c'est surtout l'histoire de ce deuxième épisode de la trilogie de remakes qui intrigue. Square Enix va bien conserver certains passages emblématiques du jeu original, mais la trame scénaristique devrait encore plus surprendre les joueurs que dans l'opus précédent. La présence de Zack Fair y est pour beaucoup, et Yoshinori Kitase vient de faire une révélation particulièrement intéressante autour du personnage.

Des infos sur le rôle de Zack Fair dans FF7 Rebirth

Si vous êtes fan de Final Fantasy 7, vous savez quel est le sort originel de Zack Fair. Sa présence à la fin de FF7 Remake a donc surpris tout le monde. Dans une interview accordée à IGN, le producteur Yoshinori Kitase s'est justement exprimé sur son rôle dans FF7 Rebirth, qui suscite beaucoup d'interrogations. Il semblerait que Zack ne se cantonnera pas à un rôle d'observateur, mais qu'il sera aussi jouable pendant une partie de l'aventure.

Dans Rebirth, il y aura un nouvel épisode avec Zack, qui le mettra encore plus en avant que dans Remake. Je ne peux pas en dire plus, car j'aimerais que les joueurs puissent profiter de cette expérience de leurs propres mains.

Même si Kitase n'officialise rien, sa déclaration ne laisse pas trop de place au doute : Zack devrait bien être jouable dans FF7 Rebirth. Ses propos confirment le leak, qui dévoilait cet été que les joueurs pourraient bien contrôler l'ancien SOLDAT dans cette suite tant attendue. De là à ce que ce soit lui le personnage jouable de FF7 Remake 3, il n'y a qu'un pas. Cette même source affirmait en effet que le second opus se terminerait avec un petit plot twist : Cloud ne serait plus le personnage principal à la fin de FF7 Rebirth et par logique dans sa suite. Des informations à prendre avec précaution évidemment, mais il faudra attendre le 29 février 2024 pour voir si cette théorie se confirme. Normalement, FF7 Remake 2 ne devrait pas être reporté puisque Yoshinori Kitase explique que le développement est quasiment terminé et qu'il ne reste plus que le travail de peaufinage et de correction de bugs à réaliser.