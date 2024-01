Maintenant qu'on est en 2024, la sortie de FF7 Rebirth approche à grands pas. Bientôt, on va pouvoir découvrir la suite du remake sorti en 2020, et ça en inquiète certains. Eh oui, on sait qu'il va y avoir du changement au niveau de l'histoire. Par exemple, un certain personnage va être de retour dans cette suite, alors que ça n'aurait normalement jamais dû arriver. A ce sujet, le réalisateur du jeu est revenu sur le rôle de ce protagoniste, et ça risque de partager les fans.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

Le rôle de Zack dans FF7 Rebirth

On parle bien évidemment de Zack, une figure majeure de FF7 fort apprécié de la communauté. Le problème, c'est qu'il est censé être mort. En effet, il rencontre sa fin lors du dernier acte de Crisis Core, le spin-off sorti sur PSP. Mais c'était sans compter l'intervention du remake qui a bouleversé l'histoire. Cette fois, le SOLDIER est en vie, et il compte bien faire une apparition marquée dans Rebirth. Jusqu'ici, on était déjà au courant, mais Naoki Hamaguchi, qui chapeaute la suite, est rentré dans les détails.

C'est la question qui brûle les lèvres de nombreuses personnes : que va faire Zack dans FF7 Rebirth ? Quelle place va-t-il occuper dans le scénario ? On a enfin un début de réponse à se mettre sous la dent. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit relégué au second plan. Square Enix compte faire de lui un pilier du récit, allant jusqu'à nous faire découvrir plus en profondeur l'univers du titre. Voici ce qu'il a dit à nos confrères de Game Informer :

Grâce à lui, les joueurs pourront découvrir et comprendre davantage la vision du monde de FF7 et approfondir leur compréhension de ce dernier. Nous avons utilisé le personnage de Zack pour donner vie à la vision des créateurs originaux. La façon dont le monde de Final Fantasy 7 a vu le jour et les politiques et règles qui le régissent. Cela va être représenté à travers le personnage de Zack.

D'autres retours sont à prévoir

On n'est clairement pas au bout de nos surprises avec FF7 Rebirth. Il va s'éloigner de l'original, et ça, c'est une certitude. Il va sans dire que ça va grandement diviser une partie de la communauté qui n'aime pas le changement. Dans le cas de Zack, des plaintes se font déjà entendre, comme c'était le cas lors de l'arrivée du premier chapitre du remake en 2020. Et donc, jusqu'où les développeurs vont aller ? Déjà, il faut s'attendre au retour de visages familiers.

Comme Hamaguchi a pu l'expliquer par le passé, des personnages issus des spin-offs de FF7 vont faire leur entrée dans Rebirth. « Il y aura d’autres personnages des spin-offs de FF7 qui apparaîtront dans Rebirth ». Ces derniers n'étaient pas présents en 1997 bien sûr, et on a hâte de voir la façon dont ils vont être introduits dans l'aventure. En tout cas, que ce soit les fans de la première heure ou les néophytes, personne ne peut vraiment anticiper ce qui va se passer.