Dans moins de trois semaines, c'est la sortie de FF7 Rebirth. Enfin, après tout ce temps, on va pouvoir jouer au deuxième chapitre du remake. On va - normalement - avoir des réponses aux nombreuses questions qu'on se pose depuis le début. Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'original ? Que va devenir Aerith ? Et Sephiroth dans tout ça ? Les fans sont sur le pied de guerre, et ils ont aussi hâte de retrouver des personnages qu'ils avaient beaucoup appréciés dans le jeu de 1997. Deux d'entre eux vont d'ailleurs faire leur entrée dans cette suite, mais il y a un gros hic.

Vincent et Cid ne seront pas jouables dans FF7 Rebirth

Vous l'aurez compris, on parle bien évidemment de Cid et Vincent Valentine. Leur présence dans FF7 Rebirth ne fait aucun doute, jusqu'ici, rien d'anormal. Mais après le remake de 2020, les joueurs se sont interrogés. Si Red XIII n'était pas jouable à ce moment-là, est-ce qu'il en sera de même pour nos deux compères dans ce nouvel opus ? Naoki Hamaguchi, le réalisateur du jeu, a donc fait la lumière sur ce mystère lors d'une interview pour IGN. Malheureusement, ce qu'il a dit ne va probablement pas être au goût de tout le monde. En bref, ne comptez pas sur leur aide en combat.

Ils apparaîtront dans diverses parties de l'histoire et dans des scénarios où ils joueront un rôle, vous aideront ou vous assisteront d'une manière ou d'une autre, mais ils ne se battront pas en tant que personnages invités dans ce sens. Naoki Hamaguchi

Le message a le mérite d'être clair. Ils auront bien un rôle important dans l'histoire, mais au cours d'un affrontement, il ne faudra pas compter sur eux. Pour ça, il va falloir patienter jusqu'au troisième chapitre du remake de FF7. Autant dire qu'il ne faut pas être pressé. En même temps, les raisons derrière ce choix sont plutôt compréhensibles : « si nous avions utilisé tous les personnages jouables dans le deuxième volet, nous aurions perdu beaucoup de nouvelles surprises et de nouvelles expériences pour le joueur dans le troisième jeu ». Ceci dit, ça va clairement faire quelques déçus.

Des personnages d'une importance primordiale

Comme Hamaguchi a pu le dire plus haut, Vincent et Cid vont avoir un rôle d'une importance primordiale dans FF7 Rebirth. Dans le cas de Valentine, on nous en avait déjà parlé l'année dernière. Souvenez-vous, Yoshinori Kitase, le producteur du jeu, avait déclaré la chose suivante : « maintenant il peut parler, et nous allons ainsi découvrir toutes ses facettes ». Des propos intrigants étant donné que dans l'original, notre homme était un personnage optionnel, caché, qui n'apparaissait jamais dans les cinématiques.

Après, le réalisateur précise bien qu'il faudra être curieux. Le développement en profondeur de ces personnages va surtout passer par les quêtes secondaires, et non la trame principale. N'oublions pas que FF7 Rebirth se présente sous la forme d'un monde ouvert. Les possibilités sont plus nombreuses, et on a hâte de voir de quoi il en retourne. Encore un peu de patience.