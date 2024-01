FF7 Rebirth arrive bientôt sur PS5, et en attendant sa sortie, un nouveau trailer vient de tomber, et il est somptueux. C'est le moment de découvrir un autre aperçu de la suite du remake.

Lorsqu'on parle des sorties les plus attendues pour 2024, c'est difficile de ne pas citer FF7 Rebirth. La suite du remake suscite aussi bien l'excitation que la crainte chez les fans. Pour cause, presque tout a changé, en particulier l'histoire qui s'éloigne grandement de l'original. Par conséquent, chaque trailer est décortiqué par les joueurs. Et justement, un nouveau vient de tomber à l'instant. Le scénario est mis à l'honneur, et ça promet une aventure mouvementée.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

Un nouveau trailer pour FF7 Rebirth qui fait baver

Est-ce que vous avez hâte d'avoir FF7 Rebirth entre vos mains ? Si c'est le cas, cette bande-annonce inédite ne va pas aider à calmer votre impatience. Attention, contrairement à la dernière en date, elle n'est pas aussi longue, mais une minute suffit à faire grimper la hype en flèche. On a donc droit à du gameplay dynamique, mais surtout à différents passages de l'histoire comprenant nos personnages favoris. Avant de vous exciter, non, la scène la plus culte du titre n'est pas présente au rendez-vous.

Le trailer, baptisé « Destined for Rebirth » vend bien le côté dramatique de la situation rencontrée par les protagonistes. On voit rapidement Sephiroth, le célèbre antagoniste du jeu qui ne sera plus tout à fait comme avant. La nervosité des mécaniques de jeu, couplée à ces séquences qui s'annoncent somptueuses, vont sans aucun doute plaire aux joueurs. Bien sûr, les théories de la communauté vont se faire entendre, elle qui est à l'affût du moindre changement comparé au FF7 de 1997. Après, on connaît déjà une partie des retouches apportées au récit.

Comme on le voit dans la bande-annonce, Zack est présent, alors qu'il aurait dû mourir dans le spin-off Crisis Core. Il ne sera pas le seul personnage à faire son grand retour dans FF7 Rebirth, et c'est le réalisateur en personne qui l'a expliqué à de multiples reprises. Malheureusement, on n'en saura pas plus ici (un peu de surprise, ça ne fait jamais de mal). Quoi qu'il en soit, on aura le fin mot de l'histoire le 29 février 2024. Pour le moment, on vous laisse apprécier les nouvelles images ci-dessous.