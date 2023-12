FF7 Rebirth est probablement l'une des sorties les plus attendues de 2024. En même temps, quand on voit la qualité de la première partie du remake, on n'a qu'une envie, c'est de faire la suite. En plus, Square Enix sait nous faire saliver à coups de trailers splendides. Dernièrement, le studio a justement dévoilé des images inédites qui en mettent plein les yeux. Avec ça, vous allez avoir du mal à résister à l'envie d'y jouer.

Les invocations de FF7 Rebirth se dévoilent

Pour celles et ceux qui ont fait l'original, les invocations n'ont sûrement aucun mystère pour vous. En combat, vous pouvez y faire appel, ce qui permet d'admirer toute leur puissance dans des cinématiques impressionnantes. A l'époque, le rendu était déjà convaincant. Du coup, on est curieux de voir ce que va donner dans FF7 Rebirth. Par chance, la firme nippone nous a donné un nouvel aperçu de trois invocations : Titan, Phoenix, et Bahamut Arisen. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en jette.

Au total, il y a trois images pour chaque créature, et on peut les voir en action. On observe ainsi la brutalité de Titan dans toute sa splendeur, et la beauté du Phoenix qui est notamment capable de soigner nos personnages. Quant au Bahamut Arisen, c'est un cas un peu particulier. En effet, son apparition n'est pas une grande première pour la franchise. Néanmoins, le dragon n'était pas « présent » dans le FF7 de 1997. Du moins, pas sous ce nom, puisqu'il s'appelait Néo-Bahamut. Pour l'instant, on n'a pas encore pu voir d'autres invocations, car il faut quand même garder un semblant de surprise. Toutefois, c'est suffisant pour faire grimper la hype.

Un nouveau trailer absolument dingue

Pour rappel, lors de la cérémonie des Game Awards 2023, FF7 Rebirth s'est de nouveau dévoilé au détour d'une bande-annonce. Elle mettait en avant le thème principal de FF7 Remake 2 composé par Nobuo Uematsu. Au passage, ce fut l'occasion pour les fans de découvrir des images inédites de Vincent, Cid, mais pas que. On a eu droit à une mise en bouche des fameux rendez-vous au Gold Saucer, en particulier de la romance entre Aerith et Cloud.

Les plus curieux d'entre vous ont sans aucun doute décortiqué ce trailer. Eh oui, il ne faut pas oublier qu'on n'aura pas affaire aux mêmes événements que dans le jeu de base. Les grandes lignes vont probablement changer, comme ce fut le cas en 2020 avec FF7 Remake. Actuellement, difficile de savoir la forme que ça prendra, mais on sait déjà qu'il y aura des personnages normalement absents de l'original. Quoi qu'il en soit, on a hâte de l'avoir entre les mains, mais il faut encore patienter jusqu'au 28 février 2024.