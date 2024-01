La machine marketing de Final Fantasy 7 Rebirth s’emballe. A un mois de la sortie du second épisode de la trilogie, Square Enix enchaîne les prises de parole. Entre bande-annonces, nouveaux extraits, informations inédites, interviews ou encore événement pour la presse, l’attente risque de devenir de plus en plus insurmontable pour les amoureux du jeu. Jeu qui fête justement ses 27 ans aujourd’hui. Évidemment que l’éditeur japonais allait profiter du State of Play pour parler de FF7 Rebirth, mais ce n’est pas ce à quoi on s’attendait.

Un State of Play dédié à FF7 Rebirth

C’est l’un des jeux les plus attendus du mois prochain, de l’année, et l’une des plus grosses cartouches PS5 de 2024. FF7 Rebirth cristallise à lui seul énormément d’attente, aussi bien des néophytes que des fans de la première heure. Il faut dire que son prédécesseur avait donné le ton en prenant à contrepied tout le monde et en développant des pans d’histoire inédits sous fond de ce qui semble être des lignes temporelles. Le jeu devrait assurément créer la surprise chez les joueurs les plus rodés, ceux qui connaissaient les moindres recoins de la carte de Final Fantasy 7, chaque boss ou même son scénario par cœur. Prochaine sortie majeure du catalogue PlayStation oblige, FF7 Rebirth a naturellement fait un crochet au State of Play, mais pas pour montrer de nouvelles images.

Non, le nouvel épisode de la trilogie profitera de son propre événement dès le 6 février 2024, à une heure encore non communiquée. Peu de détails ont été révélés sur ce nouveau State of Play consacré à FF7 Rebirth. Il a simplement été confirmé que Square Enix y dévoilera davantage d'informations sur le gameplay et montrera de nouvelles images. PlayStation promet en tout cas que l’éditeur fera des annonces « excitantes que vous ne voudrez surtout pas louper. » Qu’est-ce que ça pourrait être ? Il se pourrait bien qu’une démo soit dans les cartons, mais cela ne reste que pure spéculation à ce stade. Rendez-vous mardi prochain pour le découvrir. Pour rappel, FF7 Rebirth sera disponible dès le 29 février 2024 en exclusivité sur PS5.