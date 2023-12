Si on regarde les jeux les plus attendus en 2024, on relève forcément FF7 Rebirth. C'est la suite du remake de 2020, et elle va se charger de poursuivre les aventures de Cloud et sa bande. Par contre, ce ne sera pas comme dans l'original, et ça, on l'avait déjà bien compris avant. Des événements majeurs ont déjà été modifiés, et ça va continuer avec cette suite. D'ailleurs, on vient de nous confirmer qu'un certain personnage n'allait plus être le même par rapport au jeu de 1997. Et ça risque de ne pas passer pour tout le monde.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

Un Sephiroth bien différent dans FF7 Rebirth ?

Même sans avoir fait Final Fantasy VII, la plupart d'entre vous ont sûrement déjà entendu le nom de Sephiroth. C'est l'un des antagonistes les plus célèbres de la saga, et il a clairement laissé son empreinte sur le genre. Les fans avaient donc hâte de le retrouver, mais quelle ne fut pas leur surprise de le voir plusieurs fois à Midgar. Square Enix a modifié la trame principale de FF7, et Rebirth va suivre une direction similaire. Par conséquent, le studio va apporter quelques changements au grand méchant, comme on nous l'a récemment expliqué.

Game Informer a eu l'opportunité de s'entretenir avec le réalisateur du jeu, Naoki Hamaguchi, et celui-ci a dévoilé des informations croustillantes sur Sephiroth. De toute évidence, il n'aura pas tout à fait la même personnalité que dans le FF7 de l'époque. L'accent sera mis sur la manière dont il est devenu un antagoniste, mais pas que. On veut visiblement nous faire « sentir mal » pour lui. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais il faut s'attendre à quelque chose de différent. Donc forcément, ça va diviser les joueurs.

Tout au long de Rebirth, je pense que les joueurs apprendront non seulement à comprendre Cloud, mais aussi Sephiroth grâce à ce jeu.

Sephiroth dans le remake de FF7

Une histoire qui va s'éloigner de l'original

Sur le papier, on connaît déjà une partie du passé de Sephiroth. Eh oui, si vous avez joué au spin-off Crisis Core, vous savez ce qui l'a fait sombrer. Mais Hamaguchi a l'air de vouloir explorer plus en profondeur l'histoire de notre homme, ce qui promet de belles surprises. On n'a pas plus de détails à se mettre sous la dent, mais la communauté a déjà de quoi faire avec ce qui a été dit.

En fait, le scénario va probablement nous prendre tous de court. N'oublions pas que Rebirth marquera aussi le retour de personnages qui sont normalement absents de l'original. On pense bien évidemment à Zack, mais il ne sera pas le seul, et ça, on nous l'a déjà dit à de multiples reprises. « Il y aura d’autres personnages des spin-offs de FF7 qui apparaîtront dans Rebirth », avait déclaré le réalisateur. Il va sans dire que le jour de la sortie, ça va faire couler beaucoup d'encre. On a hâte d'y être.