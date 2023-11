La description de FF7 Rebirth vient d'être dévoilée au grand jour, et elle semble révéler un élément très important de l'intrigue. Les fans sont déjà en train de le décortiquer.

Final Fantasy 7 Remake fut l'occasion pour les joueurs de (re)découvrir un classique de l'ère de la PS1. C'est une refonte complète, allant même jusqu'à modifier des éléments du scénario. Si ça n'a pas plu à tout le monde, le travail abattu sur le remake est tout de même bluffant. Sa suite, baptisée Rebirth, est donc attendue au tournant, et Square Enix nous donne régulièrement des informations. Cette fois-ci en revanche, ce n'est pas la firme qui a la langue bien pendue, mais l'ESBR qui, avec sa notation, décris le jeu en quelques lignes et nous dévoile potentiellement des éléments très intéressants susceptibles de rassurer les fans les plus sceptiques concernant la tournure que sont en train de prendre les évènements.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS MASSIFS, concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

FF7 Rebirth ne va peut-être pas tout changer

On le sait, ce nouvel opus va procéder de la même manière que son aîné. C'est-à-dire qu'il ne va pas se gêner pour bousculer des axes majeurs du scénario original. Les prémices de ces changements se sont vues dès la première partie du remake sortie en 2020, et la pilule n'est pas passée pour une poignée de joueurs. Par exemple, Zack est maintenant en vie, alors qu'il aurait dû périr à la fin du spin-off Crisis Core. Et il ne sera pas seul, comme le réalisateur du jeu, Naoki Hamaguchi, nous l'avait confirmé. « Outre Zack, qui n’était pas dans l'original mais qui fera une apparition ici, il y aura d’autres personnages des spin-offs de FF7 qui apparaîtront dans Rebirth ».

Peut-on s'attendre à d'autres retouches ? C'est la question posée par beaucoup de fans craintifs, en particulier au sujet du sort d'Aerith. Cette dernière étant censé mourir lors de l'aventure. Une scène importante pour beaucoup. Eh bien, il se pourrait bien qu'une bonne nouvelle se profile à l'horizon, enfin pas pour tout le monde du coup. En effet, l'ESRB a évalué FF7 Rebirth en donnant un bref résumé de certains éléments qu'on retrouve dans l'aventure. On peut notamment lire : « Il s'agit d'un jeu de type action-RPG dans lequel les joueurs suivent l'histoire d'un mercenaire (Cloud Strife) dans sa quête pour sauver la planète ». Jusqu'ici, rien d'anormal, mais une phrase a retenu l'attention des joueurs.

L'histoire pourrait bien suivre son cours...

« Certaines cinématiques montrent d'autres exemples de violence, parfois avec des projections ou des mares de sang : des personnages empalés ou tailladés par des épées, parfois avec des effets de ralenti ; un assassin lançant une lame tournoyante sur une personne ciblée ; des personnages abattus par des soldats ». Ce passage évoque des personnages empalés par des épées. Le lien avec Sephiroth qui ôte la vie d'Aerith de cette manière n'a pas tardé à être fait. Est-ce que ça veut dire qu'elle connaîtra bien le même sort que dans le FF7 de 1997 ? Ce n'est pas encore confirmé, mais c'est un indice plutôt fiable. Ça devrait soulager celles et ceux qui n'aiment pas qu'on touche au matériau de base, surtout quand il s'agit du récit.

Nous verrons ça prochainement ! Final Fantasy 7 Rebirth est attendu pour le 24 février 2024 et on le verra très certainement lors de la cérémonie de Game Awards prochainement d'autant qu'il fait partie des nommés dans la catégorie des jeux les plus attendus.