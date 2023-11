Une nouvelle information concernant FF7 Rebirth vient d'être dévoilé, et elle risque de changer bien des choses pour la suite. Comment les fans vont réagir face à ça, c'est la question.

Le remake de Final Fantasy VII a été fort apprécié, c'est indéniable. Le travail qui a été abattu sur ce jeu n'est rien de moins qu'impressionnant. Cependant, comme toujours, il y a eu quelques réfractaires à cette remise au goût du jour de l'original sorti en 1997. Les remakes ne font pas toujours l'unanimité, mais celui-ci est encore plus particulier. Pour cause, l'histoire n'est pas exactement la même. Certains événements majeurs du récit de base ont été modifiés, et visiblement, ce sera aussi le cas dans FF7 Rebirth. Il suffit de regarder la dernière révélation en date à propos du titre pour s'en rendre compte.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS MASSIFS, concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

FF7 Rebirth transforme les méchants en gentils

Depuis son annonce, la suite de la refonte n'a pas vraiment essayé de cacher ses nombreux secrets. Un bon paquet de changement sont à prévoir, et ils vont sérieusement impacter le scénario. On pense notamment au retour de Zack, qui est censé avoir perdu la vie dans Crisis Core : Final Fantasy VII. Il n'est pas seulement vivant, puisqu'il va aussi avoir un rôle de choix dans FF7 Rebirth, comme l'avait déclaré le producteur du jeu : « Dans FF7 Remake 2, il y aura un nouvel épisode avec Zack, qui le mettra encore plus en avant que dans Remake ». En voilà une bonne nouvelle.

Et ce n'est pas le seul personnage qui va subir des modifications. Tetsuya Nomura, le directeur créatif, a révélé à Shacknews qu'il ne fallait pas s'attendre à rencontrer un Sephiroth similaire à celui de 1997. On rappelle quand même qu'il est techniquement l'antagoniste principal de FF7. Eh bien, de toute évidence, il faut se préparer à le voir changer de camp, du moins temporairement. Attention, ça va sûrement diviser.

En ce qui concerne Sephiroth et sa popularité démentiel, franchement, je suis très curieux de savoir ce qui le rend si attrayant pour les joueurs, parce que j’entends souvent ça. C'est d'abord son apparence, j'en suis sûr, mais il y a quelque chose dans son passé qui apporte un attrait particulier à tant de joueurs et qui fait de lui ce personnage emblématique. Et donc, pour Rebirth, je pense qu’à côté de Cloud, Sephiroth est aussi un protagoniste auquel on peut penser pour ce titre.

Une histoire complètement chamboulée ?

Mais alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Sephiroth va-t-il, pendant un temps, rejoindre notre équipe dans FF7 Rebirth ? Si oui, pourquoi ? Pour beaucoup de fans, ce serait un rêve devenu réalité, mais d'autres sont plus sceptiques. Selon eux, un passage du statut de méchant à gentil ne ferait que peu de sens, à part peut-être pour faire plaisir à certains joueurs. Néanmoins, on ne peut être sûr de rien, car Nomura a l'air d'avoir fait exprès d'être vague dans ses dires. En tout cas, de grosses divergences avec le matériau de base sont à prévoir, et ça a été confirmé à maintes reprises.

Effectivement, le réalisateur du jeu, Naoki Hamaguchi, a déjà dit par le passé qu'il y aura « également une surprise dans cette version ». Forcément, une partie des fans a pensé à la mort d'Aerith qui a traumatisé tant de personnes. Nous savons que FF7 Remake 2 ne couvrira pas le reste de l'histoire de l'original. L'intrigue s'arrêtera à la Capitale oubliée, l'ancienne capitale des Cétras qui, pour rappel, est le peuple de la jeune femme. C'est aussi le lieu où elle est doit décéder. La fameuse surprise dont nous parle Hamaguchi concerne-t-elle sa potentielle survie ? Cela pourrait bien chambouler de fond en comble l'histoire du titre.