La communication autour de FF7 Rebirth s’accélère. Prochaine grosse cartouche de Square Enix et première exclusivité PS5 majeure de l’année, le second épisode de cette trilogie est particulièrement attendu au tournant. Après une introduction jugée parfois trop linéaire, place à l’ouverture avec un monde semi-ouvert, mais surtout des pans narratifs inédits largement teasés avec la fin de Final Fantasy 7 Remake. Parce que tout le monde n’aura pas le courage de relancer ce premier jeu avant la sortie de sa suite, PlayStation a préparé un petit récap.

Le récap avant FF7 Rebirth

Moins d’un mois ! Presque quatre ans après la réimagination des aventures de Cloud et sa petite troupe, Tetsuya Nomura et ses camarades sont prêts à concrétiser leur nouvelle vision pour cette trilogie. Un trio de jeux qui reprendra les éléments clés du scénario, les lieux importants, mais y ajoutera des nouveautés et une trame inédite. Autrement dit, difficile de savoir réellement si certaines scènes cultissimes et le destin des personnages resteront inchangés ou non. Rendez-vous donc le 29 février 2024 pour découvrir si surprises ou non il y aura. En attendant, Square Enix vous propose une petite session de rattrapage si vous n’aviez pas fait FF7 Remake ou si vous avez oublié les grandes lignes du scénario.

Pendant trois minutes, l’éditeur récapitule tout ce qui s’est passé à Midgar et les personnages qui ont été introduits. Des motivations de la Shinra et d’AVALANCHE, l’héritage d’Aerith, les expérimentations d’Hojo, le retour inattendu de Sephiroth et surtout cette notion de destin détourné... tout y passe. Le résumé peut paraître presque grossier compte tenu des tous les événements du premier jeu, mais cela suffit très clairement à comprendre les tenants et aboutissants qui mèneront Cloud et ses amis jusqu’à l'extérieur de Midgar dans FF7 Rebirth. Le groupe s'aventurera vers l'inconnu, comme les joueurs impatients de découvrir les nouveautés de cet épisode. Plus quelques semaines à patienter.