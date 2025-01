Pour rappel, le portage PC de FF7 Rebirth arrive le 23 janvier sur Steam et l'Epic Games Store. Celui-ci va profiter des capacités de la plateforme pour s'afficher sous son meilleur jour, avec de nombreuses améliorations notamment sur l'éclairage et des textures plus détaillées. Selon la configuration, il sera ainsi possible d'en profiter dans des conditions encore meilleures que sur PS5 Pro. Mais il sera aussi possible d'emporter ce portage partout avec soi, comme vient de le confirmer Square Enix.

FF7 Rebirth bientôt sur le pont sur PC, tant fixe que nomade

En attendant FF7 Remake 3, qui pourrait porter le sous-titre « Reunion », les joueuses et joueurs PC pourront continuer l'aventure de Cloud et ses amis avec FF7 Rebirth le 23 janvier à venir. Sur le papier, ce portage devrait se présenter comme la version la plus aboutie du second opus de la trilogie. En plus d'améliorations visuelles à plusieurs niveaux, il sera également possible de faire tourner le tout à 120 fps, ainsi que sur un écran ultralarge. Square Enix avait cependant une autre bonne nouvelle de dernière minute autour de ce portage PC : une pleine compatibilité avec le Steam Deck !

FF7 Rebirth a en effet été vérifié sur l'hybride PC/console portable de Valve, une semaine avant sa sortie. Il sera ainsi d'emporter Cloud et ses amis partout avec soi. Naturellement, compte tenu de la fiche technique de l'appareil, il faudra modifier quelques réglages pour qu'il s'affiche de manière fluide sur la machine. Si vous disposez d'autres consoles similaires au Steam Deck, vous devriez donc également être en mesure d'en profiter de façon portable.

À noter que, selon de récentes rumeurs, tant FF7 Rebirth que FF7 Remake pourraient être plus tard également portés sur Xbox Series et Nintendo Switch 2. Si l'on croit les nombreux leaks à son égard, cette dernière devrait disposer d'une fiche technique à peu près similaire au Steam Deck, avec le DLSS en prime. Si Rebirth tourne comme un charme sur l'appareil de Valve, la perspective s'annonce donc très prometteuse pour la future console de Nintendo.

