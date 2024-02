FF7 Rebirth promet un contenu tout simplement colossal, et on en a visiblement la preuve grâce à un nouveau leak. De plus, une grosse surprise semble nous attendre dans quelques jours.

FF7 Rebirth promet monts et merveilles. Contrairement au premier chapitre du remake sorti en 2020, cette suite s'annonce massive. En même temps, on a affaire à un monde ouvert, et non à une progression principalement linéaire. Le contenu va donc forcément être plus conséquent. Et justement, on vient d'en avoir la preuve grâce à deux leaks qui ont fait de grosses révélations. L'une d'entre elles va sûrement vous intéresser, puisqu'elle nous vend la possibilité de jouer au jeu avant de sa sortie.

FF7 Rebirth va être colossal, faites de la place !

A l'heure d'écrire ces lignes, on est le 2 février 2024. On attendait avec impatience ce mois, puisqu'il marque la sortie de FF7 Rebirth le 29. On est littéralement sur la dernière ligne droite, et on peut dire que c'est excitant. Mais ça n'empêche pas la communauté de continuer à fournir des informations sur le jeu via des leaks, entre autres. On vient justement d'apprendre une information majeure à propos du titre grâce à l'insider PlayStationSize. Il s'agit du poids de la suite, estimé à environ 145 Go.

C'est tout simplement titanesque, mais ça ne nous surprend pas vraiment. Déjà, parce que les AAA ont maintenant tendance à être sacrément lourd. FF7 Rebirth ne déroge pas à la règle, même s'il faut bien prendre ce qu'on nous dit avec des pincettes. En soi, Square Enix n'a rien confirmé, donc il vaut mieux ne pas s'avancer trop vite. Par contre, le leaker en question n'en est pas à son premier coup d'essai. C'est lui qui avait révélé la taille de Final Fantasy VII Remake Intergrade en amont de sa sortie. Du coup, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? On aura sûrement la réponse dans peu de temps.

Pour information, vous aurez normalement deux jours pour le télécharger avant son arrivée. En effet, la page de FF7 Rebirth sur le PlayStation Store a récemment été mise à jour, et elle indiquait qu'on allait pouvoir compléter son téléchargement à partir du 27 février. Inutile d'aller chercher ça vous-mêmes, car aujourd'hui, l'information a disparu de la page. Quoi qu'il en soit, PlayStationSize a une autre surprise en réserve pour nous.

Une démo se profile

FF7 Rebirth a fait partie des absents du dernier State of Play de PlayStation. Enfin, il a bien fait une annonce, mais ce n'était pas celle à laquelle on s'attendait. On nous a seulement expliqué qu'un autre SoP allait prendre place le 7 février 2024, à 00h30, et qu'il sera entièrement dédié au jeu. Eh bien, à ce moment-là, une démo sera probablement déployée. En tout cas, c'est ce que nous dit l'insider, et ça rejoint les hypothèses d'une bonne grosse partie de la communauté. Pour beaucoup, on va forcément avoir accès à une démo, d'où le fait que Sony parlait d'annonces « excitantes que vous ne voudrez surtout pas louper. » On verra la semaine prochaine si les rumeurs disent vrai.