La sortie de FF7 Rebirth n'est pas prévue avant février 2024, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas possible de mettre les mains dessus avant. Square Enix compte bien régaler sa communauté en l'invitant à essayer son jeu avant l'heure. D'ailleurs, l'éditeur a mis sur pied quelque chose d'assez spécial pour les joueurs français.

FF7 Rebirth va gâter les fans

La suite de FF7 Remake réserve bien des mystères et il nous tarde de savoir de quoi il en retourne, mais il va falloir se montrer patient. Fort heureusement, Square Enix compte bien laisser les joueurs français approcher sa prochaine cartouche prochainement. FF7 Rebirth sera en effet jouable le mois prochain lors de la Paris Game Week au travers d'une soixantaine de bornes, rien que ça. Si beaucoup se rueront sur le stand PlayStation et subiront les longues files d'attente, la branche française de l'entreprise avait encore une surprise sous le coude. Un événement communautaire sera organisé le samedi 4 novembre 2023 sur le salon, mais attention il n'y aura pas de la place pour tout le monde.

"Seulement" quelques 150 personnes seront conviées à partir de 19h30 sur le stand Square Enix, pour profiter tranquillement de la démo et profiter de quelques surprises supplémentaires encore tenues secrètes. On peut s'attendre à quelques animations et cadeaux, mais l'éditeur nous a confirmé qu'il communiquerait plus tard sur le contenu de l'événement. Mieux vaut se dépêcher si vous souhaitez tenter votre chance. Les inscriptions sont ouvertes, sachant que les heureux sélectionnés seront contactés par mails le 24 octobre prochain. Pas de panique, Square Enix prévoit également une waiting list au cas où certaines personnes se désisteraient.

Une aventure bien différente de l'original

À l'instar de son aîné, FF7 Remake 2 va changer un peu la recette de base. Nous ne parlons pas seulement du gameplay, mais aussi de l'histoire. Cela n'a pas échappé aux détenteurs de l'original, mais Tetsuya Nomura a modifié des axes majeurs du jeu de 1997 et de son spin-off sur PSP. L'un des exemples les plus notables concerne Zack, personnage emblématique de la licence, dont le destin a été changé. Il devrait d'ailleurs avoir un rôle important dans FF7 Rebirth.

Effectivement, Yoshinori Kitase, le producteur du jeu expliquait récemment dans le magazine japonais Famitsu que le jeune SOLDAT allait être encore plus mis en avant. « Dans FF7 Remake 2, il y aura un nouvel épisode avec Zack, qui le mettra encore plus en avant que dans Remake. Je ne peux pas en dire plus, car j'aimerais que les joueurs puissent profiter de cette expérience de leurs propres mains ». Les fans du héros sont aux anges, mais certains sont plus craintifs. Quelques joueurs anticipent de plus gros changements pour ce FF7 Rebirth. Aerith perdra-t-elle vraiment la vie ou survivra-t-elle comme Zack ? Cela bouleverserait complètement le déroulé de l'histoire. Affaire à suivre.