Plus qu’un petit mois avant le retour de la Paris Games Week. Le SELL voit les choses en très grand pour cette nouvelle édition sobrement intitulée « Next Level ». Cette année encore, les milliers de visiteurs pourront compter sur la présence de la sainte trinité Xbox-PlayStation-Nintendo qui les laisseront approcher leurs futures, comme dernières, sorties. L’organisateur et ses partenaires ont précisé un peu plus leurs plans, révélant au passage une jolie surprise pour celles et ceux qui trépignent d’impatience à l’idée de poser leurs mains sur FF7 Rebirth.

FF7 Rebirth à la Paris Games Week 2023

La PGW 2023 rempile du 1er au 5 novembre prochain. Un événement exceptionnel et plus que populaire en France qui mettra à l’honneur des jeux vidéo de tout horizon. Parce que plus que ses menus à 10 euros, ses files d’attente interminables et son armada d’influenceurs, ce salon c’est avant tout l’occasion d’essayer certains des jeux les plus attendus. Et pour cette édition « Next Level », qui signera enfin le retour des trois halls, le SELL pourra compter sur le soutien de nombreux éditeurs. En particulier Square Enix qui ne viendra pas les mains vides. Pour la première fois en Europe, FF7 Rebirth sera jouable à la PGW 2023. Il y a fort à parier que ce sera la démo présentée au Tokyo Game Show, qui permet de jouer à la fois le flashback avec Sephiroth et une séquence dans les étendues plus ouvertes qui mènent à Junon. Cela reste cependant à confirmer.

Les JRPG seront visiblement à l’honneur, car il faudra également compter sur les deux jeux Like a Dragon (Yakuza) à venir, tout comme le très attendu Persona 3 Reload et Persona 5 Tactica. Ubisoft de son côté laissera les joueurs français essayer Prince of Persia The Lost Crown, quand le stand de Bandai Namco sera placé sous le signe du combat avec Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Tekken 8 et Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Voici le programme avec les jeux et éditeurs confirmés. Notez que tout n’a pas encore été annoncé, notamment du côté des constructeurs majeurs, et qu’il sera sujet à des changements.

Les jeux confirmés pour la PGW 2023

Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth

Note : le stand Square Enix de la PGW 2023 sera rattaché à celui de PlayStation

PLAION

Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name

Like a Dragon : Infinite Wealth

Granblue Fantasy : Relink

Persona 5 Tactica

Persona 3 Reload

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged

Sonic Superstars

Let’s Sing 2024

Ubisoft

Assassin’s Creed Mirage

Prince of Persia The Lost Crown

The Crew Motorfest

Just Dance 2024 Edition

Bandai Namco

SAND LAND

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Tekken 8

Xbox à la PGW 2023

Forza Motorsport

The Elder Scrolls Online

Microsoft Flight Simulator

Arc System Works

Guilty Gear Strive

River City : Rival Showdown

Double Dragon Collection

Under Night In-Birth 2 Sys:Celes

Warner Bros. Entertainment

Mortal Kombat 1

Stand Made in France de la PGW 2023