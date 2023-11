FF7 Rebirth a dévoilé l'une de ses grosses nouveautés, et pour certains fans, c'est un changement bienvenu. Pour cause, ça leur fait penser à un autre opus de la franchise : Final Fantasy 8.

Cette année, la communication autour de FF7 Rebirth a été bien dense. Square Enix fait constamment grimper l'excitation des joueurs en promettant de gros changements pour le nouvel opus. Il faut dire que c'est la deuxième partie du remake de Final Fantasy VII, et elle est attendue au tournant. On sait que le scénario ne sera pas comme dans l'original, et ça fait peur à certains fans. Par contre, il y a des nouveautés qui sont bonnes à prendre pour tout le monde, comme celle qui vient tout juste d'être dévoilée.

Une nouveauté pour FF7 Rebirth

Si on regarde le remake de 2020, on constate qu'il n'y a que deux modes de difficulté disponibles au début du jeu : facile et normal. Le mode difficile se débloque seulement lorsqu'on a terminé l'aventure. Quant à FF7 Rebirth, nous venons d'apprendre qu'il compte proposer la difficulté Dynamique, une grande première pour Final Fantasy 7. Le principe est simple, une fois sélectionné, les monstres dans le jeu s'adapteront systématiquement au niveau de votre équipe. C'est-à-dire que dorénavant, ça ne servira à rien de passer des heures à accumuler de l'expérience pour prendre de l'avance, ils seront toujours aussi forts que vous. Vous ne pourrez compter que sur vos compétences et votre stratégie.

Le mode Dynamique fait d'une pierre deux coups : il permet à FF7 Rebirth de ne pas être trop simple, mais également de ne pas être trop punitif, du moins jusqu'à ce que les choses se corsent dans l'endgame. C'est un juste milieu qui n'est pas sans rappeler un certain Final Fantasy 8. Eh oui, c'est un système qui a déjà été utilisé dans le huitième opus, même s'il avait rencontré quelques problèmes. En effet, les joueurs avaient réussi à trouver une faille, et en l'exploitant, le jeu devenait ridiculement simple. Nous verrons bien la forme que ça prendra dans cette suite. En tout cas, les fans de FF8 sont sûrement aux anges.

Des changements qui vont peut-être fâcher

Un nouveau mode de difficulté, ça ne fait de mal à personne, et l'annonce a été bien accueillie par la communauté. Ce n'est pas le cas de tout ce qui a été dit sur FF7 Rebirth. Dernièrement, on a appris que la scène du rendez-vous nocturne au Gold Saucer allait être « modernisée ». C'est l'une des séquences iconiques du titre, et visiblement, elle va être retravaillée comme c'était le cas pour la partie à l'Honeybee. Les puristes n'ont pas été ravis de la nouvelle, et ce n'est pas la seule qui les a fâchés.

Globalement, la suite du remake va être très différente. Peut-être encore plus que son aîné sorti en 2020. N'oublions pas que le casting s'est étoffé, puisqu'il y a maintenant des personnages normalement absents du jeu de base. On pense notamment à Zack, qui aura en plus un rôle majeur comme l'avait dit le producteur de ce FF7 : « Dans FF7 Remake 2, il y aura un nouvel épisode avec Zack, qui le mettra encore plus en avant que dans Remake ». Il nous tarde de voir le résultat le 29 février 2024, même si ça risque de provoquer des débats intenses dans la communauté.