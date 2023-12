Pour les fans de Final Fantasy, la sortie la plus attendue de l'année prochaine doit sans aucun doute être FF7 Rebirth. La suite du remake de 2020 est attendue de pied ferme par les fans. On le sait, l'histoire ne sera pas exactement la même. Les grandes lignes sont vouées à changer, il faut juste voir la forme que ça prendra. Et justement, le réalisateur du titre a pris la parole pour parler du jeu. Ce qu'il a dit va sûrement enflammer la communauté qui est déjà impatiente d'être en février 2024.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant l'histoire de FF7, et notamment de son spin-off, Crisis Core. Vous êtes prévenus.

FF7 Rebirth va nous faire perdre la tête

Lors d'un podcast organisé par Game Informer, on nous explique que Naoki Hamaguchi s'est livré à quelques confessions sur FF7 Rebirth. De toute évidence, on n'est pas prêts pour ce qui va arriver. Bien sûr, on s'attend à des révélations, et pas qu'un peu. Gardez bien en tête qu'il n'y aura pas des twists similaires à ceux de l'original. Enfin, si, une partie d'entre eux seront là, mais sinon, on va plonger en terre inconnue. Pour le coup, ça en effraie plus d'un. En tout cas, le réalisateur semble très confiant :

Il pense que les gens vont perdre la tête vis-à-vis de ce qui va se passer… Il y a un moment dedans, quand ils l’ont vu, tout le monde était un peu en admiration. "J'ai tellement confiance en ce jeu", c'est ce qu'il m'a dit Game Informer

Ainsi, on risque de perdre la tête lorsqu'on verra les événements de FF7 Rebirth se dérouler sous nos yeux. Il y a de quoi être excité, ou craintif, au choix. Devant une telle communication, les fans s'impatientent de plus en plus. En même temps, on connaît déjà quelques changements qui vont être opérés comparé au jeu de 1997. D'abord, Zack est de retour, en lieu et place d'être mort lors du final de Crisis Core. Cette fois, il est en vie, et de ce qu'on nous a dit, il ne sera pas le seul à faire son comeback. « Il y aura d’autres personnages des spin-offs de FF7 qui apparaîtront dans Rebirth », avait déclaré Hamaguchi.

Une grosse surprise en approche ?

Le fait que des personnages normalement absents de l'original soit présent ici, ce n'est pas si choquant. Là où les joueurs ont un peu plus peur, c'est au niveau du destin d'Aerith. Pour rappel, l'intrigue de FF7 Rebirth s'arrêtera à la Capitale oubliée, l'ancienne capitale des Cétras qui, pour rappel, est le peuple de la jeune femme. C'est là qu'elle trouve la mort aux mains de Sephiroth. Est-ce que ça va changer dans le remake ? C'est tout à fait possible, d'autant plus que Square Enix semble vouloir surprendre les fans.

Eh oui, on nous a déjà dit par le passé qu'il y aura « également une surprise dans cette version ». Si ça se trouve, ça concerne la survie d'Aerith. Imaginons que ce soit le cas, est-ce qu'un autre personnage prendra sa place ? Barret ? Tifa ? Pour beaucoup, personne n'est à l'abri des modifications apportées par l'histoire. Nous aurons le fin mot de l'histoire le 28 février 2024, alors encore un peu de patience.