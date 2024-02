FF7 Rebirth promet déjà d'être une belle claque visuelle, mais on n'a encore rien vu. Le jeu sera visiblement encore plus beau le jour de sa sortie. Et là, c'est Square Enix qui le confirme.

On arrive bientôt à la fin du mois de février, et vous savez ce que ça signifie. Le 29, on va pouvoir repartir à l'aventure aux côtés de Cloud et sa bande dans FF7 Rebirth. Enfin, l'attente va arriver à son terme. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cette aventure qui promet de bousculer nos repères ? C'est ce qu'on s'apprête à savoir, et pour l'instant, une démo est d'ores et déjà disponible pour faire l'expérience du premier chapitre du jeu. Vous allez pouvoir admirer la beauté de cette suite, mais ce n'est qu'un avant-goût de toute sa splendeur. Pour cause, ce nouvel opus sera encore plus beau le jour J.

FF7 Rebirth va vous en mettre plein les yeux

Comme on l'a dit plus haut, dès maintenant, vous avez l'opportunité de faire vos premiers pas dans FF7 Rebirth. La démo pèse 48,64 Go et elle vous permet de parcourir le chapitre 1, qui est le flashback se déroulant à Nibelheim. Envie de jouer Sephiroth ? Ne vous privez pas, ça ne vous coûte rien pour le faire et c'est un véritable défouloir. Quoi qu'il en soit, le 21 février prochain, soit quelques jours avant la sortie du jeu, l'essai gratuit va être mis à jour. Vous pourrez alors observer de vos propres yeux le chapitre 2 prenant place dans la région de Junon. Mais ce n'est pas tout.

On ne va pas se mentir, FF7 Rebirth est vraiment beau. Le travail sur les décors est à saluer, et on prend plaisir à s'arrêter pour le simple fait d'admirer les environs. On a tout de même entendu des critiques à l'égard de petits détails qui, lorsqu'on les regarde de près, ne sont pas forcément aussi « peaufinés » que le reste. Bon, ce n'est rien de bien grave et d'une manière générale, ça reste une belle claque graphique. Ceci dit, est-ce que ça ne pourrait pas aller encore plus loin ? Eh bien, de toute évidence, ça va être le cas lorsque la suite de la démo sortira.

Pour information, ça concerne uniquement le mode Performance sur PS5. Ce dernier va avoir droit à une amélioration de la qualité de l'image sur FF7 Rebirth. Une excellente nouvelle pour celles et ceux qui aiment en prendre plein les yeux. Bien évidemment, ce changement s'appliquera sur la version finale du titre. En tout cas, ça fait déjà des heureux : « on a gagné ! », « bonne nouvelle », « merci mon dieu », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Il va sans dire que l'impatience est à son comble, mais n'ayez crainte, on l'aura bientôt entre nos mains.