FF7 Rebirth fait de plus en plus parler de lui, et ça plaît aux fans. Une révélation rassurante vient de tomber concernant la suite tant attendue de FF7 Remake.

FF7 Rebirth conserve toujours une part de mystère, mais Square Enix en dit de plus en plus sur son RPG. De notre côté, nous avons même eu la chance de prendre en main la suite de FF7 Remake pour découvrir un jeu à la structure bien plus ouverte que son prédécesseur, ce qui devrait plaire aux fans historiques de la licence. La dernière révélation faite par les développeurs sur le titre pourrait aussi leur faire plaisir.

FF7 Rebirth brille au Tokyo Game Show

Pendant la conférence de Square Enix lors du Tokyo Game Show, FF7 Rebirth s'est montré assez longuement. L'occasion pour les joueurs de découvrir plus en profondeur le système de combat et l'exploration des zones plus ouvertes du jeu. FF7 Remake 2 a aussi fait parler de lui lors la conférence organisée par Samsung. Pendant celle-ci, le directeur du jeu Naoki Hamaguchi et le producteur Yoshinori Kitase ont fait quelques révélations intéressantes sur leur prochain RPG. On apprend donc que dans FF7 Rebirth, les joueurs pourront se concentrer soit sur l'histoire, soit sur le contenu annexe en fonction de choix à faire durant l'aventure. On imagine qu'il s'agira simplement de questions liées à notre volonté de rester plus longtemps dans une ville ou non avant de reprendre notre périple, qui s'annonce bien plus long que dans FF7 Remake.

Ce système de choix aura aussi un impact sur certains éléments de scénario comme la fameuse scène de romance au Gold Saucer. Dans la version originale de Final Fantasy 7, la personne avec qui Cloud passait cette douce parenthèse dépendait d'une valeur fictive influencée principalement par nos choix de dialogue pendant le jeu. On imagine qu'il en sera de même dans FF7 Rebirth, même si Square Enix. En tout cas, il ne faudra certainement pas attendre plus longtemps que prévu pour le savoir, car Yoshinori Kitase explique que le développement est presque terminé. Il ne reste plus que le travail de peaufinage et de correction des bugs à effectuer, ce qui constitue toujours la dernière étape avant le lancement. Vous pouvez donc cocher la date du 29 février 2024 sur votre calendrier sans trop vous inquiéter d'un éventuel report.