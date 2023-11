L'une des scènes les plus iconiques de FF7 Rebirth va être modifiée, et c'est le réalisateur du jeu qui le confirme. Comment cette nouvelle sera accueillie par les fans ?

Il y a du changement dans l'air pour FF7 Rebirth. Enfin, on ne vous apprend rien, puisque c'était déjà le cas dans la première partie du remake sortie en 2020. Il n'y avait pas que des retouches au niveau des graphismes ou du gameplay, mais aussi du côté de l'histoire. Parfois, c'était subtil, mais souvent, on avait affaire à des grosses modifications. Il faut s'attendre à un traitement similaire pour sa suite, comme l'a confirmé à nouveau le réalisateur pour une scène culte.

ATTENTION, l'article qui suit comprend des SPOILERS concernant FF7 Remake et Final Fantasy 7 (l'original). Vous êtes prévenus.

FF7 Rebirth va retoucher cette scène iconique

On le sait, il faut se préparer à faire face à une aventure bien différente de celle qu'on a connue en 1997. Jusqu'ici, il était compliqué de savoir exactement quelle forme ça allait prendre. On savait que des personnages normalement absents allaient maintenant être présents, mais qu'en est-il des séquences iconiques du jeu ? Vont-elles subir des changements, et si oui, lesquels ? Le réalisateur de ce nouveau FF7, Naoki Hamaguchi, a justement abordé le sujet lors d'une interview pour EveryEye en mentionnant une scène bien précise : celle du Gold Saucer où on a un rendez-vous nocturne avec certains personnages de l'équipe selon nos choix.

Pour beaucoup, c'est un moment qui a marqué leurs esprits, mais il ne sera plus exactement pareil. Avant de paniquer, sachez que la séquence sera toujours là, et qu'elle va simplement être « modernisée ». Un peu à la manière de ce qu'on a pu voir avec l'Honeybee. Rappelez-vous, dans le FF7 de base, il n'y avait pas ce petit jeu de rythme bienvenu permettant d'étoffer ce passage de façon amusante. L'idée est donc de reproduire le même schéma avec la scène du rendez-vous au Gold Saucer.

Et de toute évidence, les têtes pensantes du jeu ne vont pas en rester là. Par le passé, le réalisateur a déjà exprimé son souhait de rendre FF7 Rebirth aussi « extravagant » que toute la partie au Gold Saucer. Si vous avez fait l'original, vous savez à quel point ce lieu est particulier dans l'univers du titre. En outre, tous les mini-jeux qu'on retrouve dedans devraient normalement être disponibles à différents moments de l'épopée. Ainsi, ils ne seront plus réunis en un seul endroit.

Une aventure qui ne sera plus la même

Est-ce que c'est une retouche qui va plaire ? Comme d'habitude, les fans vont être divisés, car certains n'aiment pas le changement. Une poignée d'entre eux le fait d'ailleurs comprendre sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas aller en s'arrangeant quand on sait que des personnages comme Zack ou potentiellement Genesis seront de retour : « Sans fournir à nouveau de gros spoilers, outre Zack, qui n’était pas dans l'original mais qui fera une apparition ici, il y aura d’autres personnages des spin-offs de FF7 qui apparaîtront dans Rebirth », avait dit Hamaguchi.

D'une manière générale, on nous a répété maintes fois qu'il fallait se préparer à une « grosse surprise ». Elle peut faire référence à la mort d'Aerith, ou à quelque chose de moins grave. Pour l'instant, difficile de le savoir. Dernièrement, on a appris que Vincent Valentine, l'un des protagonistes, allait être un peu différent comparé à son équivalent de 1997. On n'a malheureusement pas pu creuser davantage, faute de précision de la part du producteur, Yoshinori Kitase.