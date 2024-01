Une nouvelle fonctionnalité de FF7 Rebirth vient d'être dévoilée au détour d'une petite vidéo, et elle est assez stupéfiante. En plus, on a droit à un nouvel aperçu de la carte du monde, et ça donne le tournis.

FF7 Rebirth promet du changement, pour le meilleur et pour le pire. On ne parle pas seulement par rapport à l'original, mais également vis-à-vis du premier chapitre du remake. Ce dernier, sorti en 2020, proposait une progression plutôt linéaire. Cette fois, on va avoir affaire à un monde ouvert qui s'annonce vertigineux. Du coup, on aura forcément accès à des fonctionnalités inédites qui n'étaient pas présentes dans son aîné. L'une d'entre elles a d'ailleurs été présentée dans une courte vidéo, et elle donne l'eau à la bouche.

FF7 Rebirth présente l'une de ses nouvelles fonctionnalités

De nos jours, on voit de plus en plus de monde ouvert émergé dans la sphère vidéoludique. Mais on n'a pas forcément envie de toujours se déplacer à pied ou à l'aide d'un véhicule. Du coup, on a le choix d'utiliser une fonctionnalité bien précise : le voyage rapide. C'est une belle invention qui permet de se déplacer « instantanément » vers un point de la carte qu'on a désigné. Si on a mis les guillemets, c'est tout simplement parce qu'il y a souvent un petit temps de chargement avant d'y arriver. Rien d'anormal, mais ce ne sera pas le cas de FF7 Rebirth.

Si on l'affirme, c'est parce que Square Enix a récemment dévoilé une vidéo de FF7 Rebirth sur X (anciennement Twitter). Cette dernière se concentre sur le voyage rapide (ou quick travel en anglais), qui respecte bien son nom. Au total, ça prend environ 5 secondes, ce qui est plutôt impressionnant. Pour donner un ordre de comparaison, on attend - à peu près - la même durée dans Marvel's Spider-Man 2. En tout cas, c'est rapide, mais pour une exclusivité next-gen, on n'est pas vraiment surpris.

Ce n'est pas grand-chose, mais ça va continuer d'exciter les fans qui n'ont qu'une hâte : mettre les mains sur le jeu. Pour rappel, FF7 Rebirth débarque le 29 janvier prochain, alors il faut se montrer encore un tout petit peu patient. Au niveau du contenu, il faut visiblement se préparer à faire face à une centaine d'heures pour en venir à bout. Pour la quête principale, elle prendra aux alentours de 40h pour être complétée. Du moins, selon les têtes pensantes derrière le titre.

Un nouveau trailer qui a enflammé les fans

Vous l'avez peut-être loupé, mais FF7 Rebirth a eu droit à un nouveau trailer. Baptisé « Destined for Rebirth », il nous a offert une minute de pur bonheur. C'est avant tout un condensé de ce qu'on va avoir dans le jeu. Le gameplay a rapidement été mis à l'honneur, mais surtout l'aspect dramatique de la situation rencontrée par les protagonistes. Les séquences qu'on observe dans cette bande-annonce ont de quoi faire saliver, en particulier lorsqu'on voit la nervosité des combats. Bien évidemment, ça a fait ressurgir les inquiétudes de certaines personnes, qui aimeraient bien que l'histoire demeure intacte. Mais ça ne va pas arriver, ce qui ne va pas manquer de surprendre les fans de la première heure.