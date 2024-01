FF7 Rebirth promet une aventure riche en rebondissements, et qui mettra du temps à se terminer. On a d'ailleurs eu une information supplémentaire à son sujet, et ça ne va pas manquer de piquer la curiosité des fans.

Vous reprendrez bien un peu de FF7 Rebirth ? Eh oui, on sait, les têtes pensantes derrière le jeu aiment beaucoup parler de la suite du remake. Il faut dire que les fans se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va changer, que va-t-il se passer au niveau de l'histoire, bref, c'est excitant. D'ailleurs, on a encore eu une information sur l'histoire du jeu. Du moins, sur l'aventure qui nous attend, et visiblement, ça s'annonce vertigineux. Et attention, on n'est pas en train d'exagérer.

FF7 Rebirth, une aventure qui se fait en plusieurs fois

Avant de rentrer dans le vif du sujet, un rappel s'impose. Contrairement à la première partie de la refonte en 2020, on a ici affaire à un monde ouvert. Donc forcément, la durée de vie ne sera pas la même. On fera face à un scénario plus long, plus dense, avec davantage de personnages jouables. Pour en revenir à la nouvelle du jour, le co-réalisateur du titre, Motomu Toriyama, a fait une apparition au Taipei Game Show. Il était présent au panel dédié à FF7 Rebirth, et il est revenu sur les péripéties de Cloud et sa bande.

Il n'est pas rentré dans les détails. Son but était de nous faire comprendre que la fin du jeu... n'allait pas être la fin. Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'une fois arrivé au baisser de rideau, il invite les joueurs à relancer l'aventure. Il nous explique que FF7 Rebirth a été pensé pour être terminé plusieurs fois. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là ? En fait, on retrouvait déjà la même idée dans le remake de 2020. Du contenu supplémentaire était disponible si on recommençait une deuxième partie. La suite ne va pas déroger à cette règle.

Etant donné que FF7 Rebirth sera plus long, il doit y avoir un nombre d'ajouts conséquents lorsqu'on redémarre l'histoire après l'avoir bouclée. Après, on ne peut pas encore en être sûr, mais c'est ce qui se profile. En tout cas, ça promet de longues heures de pur bonheur. On entame bientôt la dernière ligne droite, puisque ça arrive le 29 février prochain. Encore un tout petit peu de patience.

Le gameplay se dévoile à nouveau

Ce n'est pas la seule chose qu'on a apprise au panel consacré à FF7 Rebirth. Toriyama a également révélé un ajout qui n'était pas dans l'original : un tout nouveau passage à Costal del Sol. Il n'en a pas dit plus, mais ça fait saliver. En outre, on a pu voir des images inédites du gameplay, comme un combo spécial entre Aerith et Cait Sith, Yuffie en action, ou une course de Chocobos. Décidément, on va en avoir pour notre argent, même si ce qui intéresse le plus certains fans, c'est de savoir ce qui va se passer au cours de l'histoire. Pour rappel, elle prendra fin à la fameuse Capitale oubliée, l'ancienne capitale des Cétras. Ensuite, il faudra attendre le troisième opus pour avoir la conclusion.