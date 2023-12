La machine marketing de FF7 Rebirth reprend de plus belle. Il y a quelques mois, Square Enix avait sorti le grand jeu avec une nouvelle bande-annonce, une démo à différents événements et bien évidemment de nombreuses interviews pour livrer quelques détails croustillants. La sortie de l’exclusivité PS5 approchant à grands pas, l’éditeur japonais sort le grand jeu aux Game Awards 2023 et en poussant la chansonnette.

FF7 Rebirth pousse la chansonnette

C’est l’un des jeux les plus attendus de 2024. FF7 Rebirth s’annonce plein de surprises et pour cause. L’épisode initiatique de cette nouvelle trilogie a pris à contre-pied toutes les attentes des fans en développant une histoire inédite. Un scénario visiblement avec plusieurs lignes temporelles en trame de fond, mais qui conservera les événements majeurs de l’épisode original. Un nouveau regard sur les aventures de Cloud et sa bande en somme, qui promet de l'inattendu et des retournements de situations qui pourraient encore laisser place aux théories les plus folles. Les fans ne manquent pas de spéculer à chaque nouvelle bande-annonce, décortiquant chaque image à la recherche d’indices leur permettant de comprendre les zones d’ombres du scénario teasées avec les premières images. Square Enix leur offre une nouvelle mise en bouche avec un trailer inédit.

Une bande-annonce un peu spéciale, puisqu'elle dévoile en avant-première le thème principal de FF7 Rebirth composé par Nobuo Uematsu. L'occasion de découvrir de nouvelles images, dévoilant plus amplement Vincent, Cid, mais aussi montrant un aperçu des fameux rendez-vous au Gold Saucer et surtout de la romance entre Aerith et Cloud. On peut même aussi entrevoir une petite scène entre Zack et Aerith. Autant dire que les fans auront encore une fois matière à analyser chaque image

Pour rappel, FF7 Rebirth sera disponible le 29 février 2024 sur PS5.