Le Tokyo Game Show de cette année n’a peut-être pas fait autant d'émules qu'espéré, mais il a néanmoins permis de découvrir un peu plus certains jeux extrêmement attendus. Outre Capcom, ses présentations et son annonce autour de Monster Hunter, Xbox était également présente sur les lieux pour une énième opération séduction sur le territoire. Parmi les autres invités à l'événement, on retrouve également Square Enix, un habitué du TGS, venu avec quelques visuels de Final Fantasy 7 Rebirth, alias FF7 Remake 2.

FF7 Rebirth se dévoile au Tokyo Game Show

Lors d’une très longue présentation, le panel présent sur place nous a laissé voir quelques minutes de gameplay ici et là. On a notamment pu découvrir un peu d’exploration de ce vrai/faux monde ouvert, à pied mais aussi à dos de chocobo. Ces derniers seront d’ailleurs capturables via un mini-jeu désormais. FF7 Remake 2 offrira aux joueurs l’opportunité d’explorer davantage que dans le précédent opus. Chose que notre Tiny_Ellie nationale a également relevée lors de sa session de jeu sur ce FF7 Rebirth. Difficile à dire comment sera construit le monde de ce nouveau FF. Ici, la zone des prairies présentée en vidéo, fait quelques kilomètres, et d'autres environnements seront certainement de la partie. En tout cas, le panel a affirmé que les villages et autres donjons seront interconnectés et sans aucun temps de chargement.

La suite de Final Fantasy 7 Remake nous en met plein la vue

La session de gameplay nous laissera également apercevoir le fonctionnement des Matérias, toujours au cœur du gameplay, et plusieurs combats. Là encore, on est sur quelque chose de très similaire au premier épisode, mais le résultat semble très prometteur. C’est ultra dynamique, les effets sont légion et ça transpire la classe à chaque instant. Notez que dans FF7 Remake 2, il sera possible de faire des attaques coordonnées avec nos équipiers. Non seulement ces attaques sont destructrices, mais en prime elles sont savamment mises en scène. Même si la vidéo ne lui rend clairement pas justice, le jeu s'annonce particulièrement beau. En tout cas, artistiquement réussi comme pouvait l'être FF7 Remake premier du nom.

Nous en aurons rapidement le cœur net de toute façon puisque Final Fantasy 7 Rebirth est attendu pour le 29 février 2024 sur PS5. Encore quelques semaines à tenir !