Il y a des remakes grâce auxquels les fans peuvent retrouver une expérience quasiment similaire à celle de l'époque avec des graphismes actuels. Puis il y a ceux qui bouleversent totalement leurs repères. C'est le cas de FF7 Remake, qui ne se contente pas de livrer un scénario identique à l'opus PS1. Le jeu propose une toute nouvelle interprétation de l'histoire qui en fait presque une nouvelle licence. Sa suite, FF7 Rebirth, compte bouleverser encore un peu plus la trame scénaristique du matériau d'origine. En revanche, une partie importante de l'histoire ne bougera pas.

Une révélation sur la fin de FF7 Rebirth

Après la fin surprenante de FF7 Remake, sa suite va définitivement proposer une nouvelle vision de l'histoire de Final Fantasy 7. On se retrouve donc avec le personnage de Zack encore en vie ou encore une alliance étonnante entre Cloud et Sephiroth, comme le montrent les deux bandes-annonces déjà diffusées par Square Enix. Dans une interview accordée au PlayStation Blog, le directeur créatif du jeu Tetsuya Nomura indique même que l'exploration des lieux ne se fera pas dans le même ordre qu'à l'époque et donne l'exemple du Wutai, le village natal de Yuffie, qui sera absent dans FF7 Rebirth. En revanche, le dernier lieu du jeu sera le même qu'à la fin du CD 2 de Final Fantasy 7, avec l'une des scènes les plus marquantes de la série.

Bien qu’il y ait eu des changements dans leur ordre d’apparition, les lieux présents dans le jeu vont jusqu’à la Capitale oubliée (Cité des Anciens), où le moment le plus marquant de Final Fantasy 7 vous attend.

Un destin différent pour Aerith ?

Oui, la Capitale oubliée est bien l'ancienne capitale des Cétras, le peuple d'Aerith. C'est donc ici que Sephiroth abat la jeune femme dans l'épisode original. Attention, même si FF7 Remake 2 se terminera dans ce lieu, cela ne veut pas dire qu'Aerith mourra dans le jeu, même si Nomura semble l'avouer à demi-mot. Les développeurs pourraient encore décider de surprendre la communauté avec une fin inattendue. La révélation faite par Square Enix cet été laisse aussi penser que le destin de la fleuriste pourrait être différent dans cette trilogie de remakes.

Le studio japonais dévoilait qu'Aerith possède bien des souvenirs du futur qu'elle n'est pas censée avoir, ce qui expliquait certains moments étranges de FF7 Remake. Est-ce que cette faculté lui permettra d'éviter de mourir par la main de Sephiroth dans la Capitale oubliée ? C'est possible. Les fans espèrent certainement que ça sera le cas. Pour le découvrir, il faudra patienter jusqu'au 29 février 2024, jour de sortie de FF7 Rebirth sur PS5.