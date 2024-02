Il ne reste plus que quelques jours avant la sortie de FF7 Rebirth ! Square Enix a préparé son arrivée en grande pompe grâce à la démo, présentée au début du mois. Pour ceux qui ont loupé le coche, il est encore de rattraper l'expérience. Il faudra juste avoir au moins 48,64 Go sur votre SSD. Cette version vous permet de découvrir tout le chapitre 1 qui correspond au flashback de Nibelheim, le village natal de Cloud Strife et de Tifa Lockhart. Une fois cette partie achevée, les joueurs auront la possibilité de conserver leur sauvegarde dans le soft complet, qui débarque le 28 février sur PS5.

FF7 refait une erreur qui avait fait beaucoup de bruit

Vous l’aurez compris, les fans sont extatiques et tentent déjà de récupérer un maximum de matérias, qui servent de compétences, mais aussi tous les coffres possibles. Seulement, les joueurs ont déjà remarqué un défaut agaçant : la peinture jaune. Dans le soft, elle est étalée un peu partout et sert de repère pour se diriger. Si on la trouve sur un mur, c’est le signe que Cloud peut s’y accrocher pour grimper. Le problème, c’est que c’est presque trop voyant et que cela gâche l’immersion. Beaucoup estiment aussi que FF7 Rebirth prend ses joueurs pour des personnes incapables de remarquer les points d’intérêt autrement.

Ce n’est pas la première fois que l’industrie vidéoludique fait le coup. À la sortie de Resident Evil 4 Remake, Capcom avait déjà repris cette peinture jaune popularisée par un certain Uncharted. Elle servait alors à indiquer les échelles et quelles caisses étaient cassables par Léon. À l’époque, le directeur créatif Damion Schubert s’était défendu sur X avec un thread : « Essayer d’ouvrir 30 portes pour en trouver une que nous pouvons franchir brise l’immersion, parce que l’ennui de l’expérience attire l’attention sur les défauts de la simulation ».

Dans Resident Evil 4, cette déclaration n’avait pas empêché des modeurs de désactiver les marques de leur côté. Pour revenir à FF7 Rebirth, de nombreux artistes ont répondu au débat. « Pour certains (moi y compris), la peinture jaune vous donne l’impression de ne plus découvrir les choses vous-même, vous suivez simplement les panneaux, ce qui supprime le sentiment d’expérimentation », déclare l’artiste Freya Holmer sur le réseau social X, qui illustre même ce que cela donnerait sans ces fameux repères. Cette direction artistique dérange, mais au moins elle aidera sûrement de nombreux joueurs en termes d’accessibilité.

Si la peinture jaune laisse un gout amer à de nombreux joueurs. On espère que l’aventure proposée par Square Enix rattrapera le problème. La démo de FF7 Rebirth, elle, proposera bientôt un nouveau chapitre. Dès le 21 février, soit une semaine avant la sortie définitive, elle sera mise à jour avec la région de Junon. Cependant, cette fois, il sera impossible de transférer la sauvegarde dans le titre complet.