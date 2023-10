La communication autour de la suite du remake de FF7 Remake est plutôt bien fournie. Même si sa première partie, sortie en 2020, a divisé une partie de la communauté, elle fut très appréciée. Il fallait en moyenne une trentaine d'heures pour finir sa trame principale, quarante de plus si on avait envie de se la jouer complétionniste. FF7 Rebirth promet d'explorer des zones plus ouvertes et d'explorer plus en détail le système de combat. Ainsi, on imaginait déjà qu'il serait sûrement plus long que son aîné. Une intuition qui avait été confirmée par le réalisateur du jeu, qui apporte quelques précisions supplémentaires.

L'histoire de FF7 Remake 2 bien plus longue ?

Il aurait été surprenant d'avoir affaire à une épopée plus courte que celle proposée par Final Fantasy 7 Remake. Naoki Hamaguchi, le réalisateur de FF7 Rebirth, a donc brisé le silence pour apporter quelques précisions. Pour aller jusqu'au bout de l'histoire de ce prochain jeu, il faudra compter 40 à 50 heures. Il y aura donc de quoi faire, et ça, c'est seulement pour la quête principale. Si vous souhaitez découvrir tout ce que le RPG a en réserve, Hamaguchi déclare qu'il faut s'attendre à une centaine d'heures de contenu, comme il l'avait déjà confirmé. Les activités annexes seront d'ailleurs le gros morceau de FF7 Remake 2. « Il y a tellement de contenu secondaire et d’exploration à faire dans le monde. Il y a en fait plus de contenu secondaire qu’il n’y a de contenu principal ».

Entre le Gold Saucer et la ribambelle de mini-jeux montrés dans les derniers trailers, ils devrait en effet y avoir de quoi faire. Cette deuxième partie de la trilogie s'annonce donc massive. Néanmoins, les fans ont déjà eu affaire à des déceptions. En particulier ceux qui ont touché au jeu de base sorti en 1997. En effet, Vincent Valentine ne pourra pas être joué dans FF7 Rebirth. Il en va de même pour Cid. En bref, ils auront droit au même traitement que Red XIII dans le premier épisode. Ce dernier sera maintenant jouable, en plus de Cloud, Tifa, Barret, Aerith, Cait Sith et Yuffie. Une équipe de choc qu'il nous tarde de retrouver pour parcourir des lieux cultes comme le Wutai ou le Gold Saucer.

Quel sera le point final de FF7 Rebirth ?

Comme nous l'avons déjà expliqué, nous avons affaire à une trilogie. Le producteur Yoshinori Kitase a d'ailleurs révélé que le troisième opus était en cours d'écriture. Quant à FF7 Rebirth, sa sortie est toujours prévue pour le 29 février 2024 sur PS5. Cette suite compte changer l'ordre dans lequel on explore normalement les villes et autres points d'intérêt dans l'original. Nos péripéties iront jusqu'à la Capitale oubliée, l'ancienne capitale des Cétras qui, pour rappel, est le peuple d'Aerith. Allons-nous encore assister à la mort de notre protagoniste bien-aimée ? Les modifications apportées jusqu'ici à l'histoire par Nomura nous font penser qu'il pourrait en être autrement.