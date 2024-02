Cette nuit, à 00h30 pour être plus précis, un certain événement s'est tenu. Il s'agit du State of Play dédié à FF7 Rebirth. Il avait visiblement bien des choses à nous dire, mais on ne savait pas exactement quoi. En tout cas, une grosse surprise se profilait, et les fans attendaient avec impatience d'en savoir plus. Et ça y est, on a enfin les réponses à nos questions. Le cadeau que Square Enix préparait est donc le suivant : dès à présent, vous avez l'opportunité de pouvoir jouer à la suite du remake.

La démo de FF7 Rebirth est disponible

Vous l'aurez compris, on parle bien évidemment de la démo de FF7 Rebirth. Bon, on a un peu exagéré puisque l'annonce ne nous a pas vraiment étonnés. Pour cause, peu avant le State of Play, une publicité est apparue sur le tableau de bord de la PS5. Cette dernière introduisait la fameuse démo, ce qui n'a pas manqué d'enflammer la communauté. Maintenant, voyons ce qui nous attend dans cette portion du jeu qu'on va pouvoir parcourir. Il y a de quoi être excité.

Le leak l'avait déjà révélé, mais ça a été confirmé lors de l'événement. Vous allez pouvoir incarner Cloud ou Sephiroth dans le chapitre du flashback à Nibelheim. Une excellente nouvelle pour les fans de l'antagoniste principal. Si vous avez fait l'original, vous connaissez sans doute ce passage, et c'est donc le moment de le découvrir sous un nouveau jour. Il ne vous reste plus qu'à allumer votre PS5, et tester la démo de FF7 Rebirth. Cependant, on vous invite à ne pas partir tout de suite, car on a autre chose en réserve pour vous. Et ça va vous plaire.

Tetsuya Nomura, le directeur créatif du titre, a fait une déclaration qui a mis le feu aux poudres. Sans donner de date précise, il a expliqué qu'entre le 7 février, c'est-à-dire aujourd'hui, et le 29, du contenu supplémentaire sur la démo sera rendu disponible. Cette fois, ça plongera les joueurs à Junon, et ça leur servira à découvrir l'exploration dans FF7 Rebirth, la sensation de liberté procurée par le jeu. Il va sans dire que le studio se montre bien généreux avec la communauté. Au moins, grâce à ça, on va pouvoir se faire un premier avis avant de s'y mettre le jour de la sortie.

Un nouveau trailer est au rendez-vous

Bien sûr, le State of Play dédié à FF7 Rebirth ne s'est pas contenté de dévoiler la démo. Il a également diffusé un nouveau trailer long et riche en informations croustillantes. On peut notamment voir Zack être réuni avec Aerith, Cloud en train de combattre Sephiroth, une scène assez particulière avec Tifa, bref, ça donne l'eau à la bouche. De toute évidence, on va faire face à une aventure pleine de rebondissements, et les fans de la première heure risquent d'être pris de court.

On observe également des moments plutôt axés sur la détente entre les personnages de l'histoire. Rien d'étonnant, après tout, on a affaire à FF7 Rebirth, qui va prendre la forme d'un monde ouvert. Le contenu de l'aventure s'annonce très dense, en particulier si on cherche à tout faire. Du coup, le jeu va sûrement jongler entre les passages où on peut souffler (avec des mini-jeux par exemple), et les passages plus sérieux. Quoi qu'il en soit, on a hâte de retourner aux côtés de nos héros, mais encore un peu de patience.