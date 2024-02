FF7 Rebirth est attendu de pied ferme par les fans, et on entame actuellement la dernière ligne droite. Pourtant, même s'il arrive à la fin du mois, on sait qu'il y a une surprise qui nous attend. Elle a été teasée au dernier State of Play, avec un rendez-vous donné : le 7 février à 00h30. Seulement voilà, comme souvent dans la sphère vidéoludique, un leak a frappé, et on connaît maintenant le gros cadeau que s'apprête à nous faire Square Enix. Et une chose est sûre, vous n'allez surtout pas le rater.

La démo de FF7 Rebirth est bientôt disponible

Il y a eu de nombreuses rumeurs autour de ce fameux State of Play dédié uniquement à FF7 Rebirth. Mais pourquoi le studio a-t-il réservé un événement seulement pour le jeu ? S'il l'a fait, c'est qu'il a forcément une énorme surprise en réserve, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est ce que pense une bonne partie de la communauté. Eh bien, on vient d'obtenir la réponse à cette question. La particularité cette fois, c'est que la fuite ne vient pas d'un dataminer ou d'un insider bien connu.

En effet, une publicité est apparue sur le tableau de bord de la PS5. Elle présente... la démo de FF7 Rebirth. Eh oui, vous ne rêvez pas. Les rumeurs disaient vraies, et en même temps, c'était un peu la seule option possible. Au moins, ça fait plaisir de voir que c'est confirmé. Vous pouvez donc savourer un petit teaser ci-dessous, mais pas que. Effectivement, en prime, on a même l'information sur le contenu de la démo. Voici la description qu'on peut lire : « les joueurs peuvent se mettre dans les chaussures de Cloud ou Sephiroth durant l'épisode se déroulant à Nibelheim ».

Bon, ce n'est pas de bol pour Square Enix, c'est sûr. Ce n'est plus la peine de jouer la carte du mystère, et c'est arrivé une journée avant le prochain SoP pour FF7 Rebirth. Quoi qu'il en soit, il va sans dire que les fans sont en train de sortir le champagne. Petite précision tout de même, il y a marqué que la démo est « actuellement disponible ». Vous l'aurez compris, ce n'est pas le cas, alors ne vous embêtez pas à la chercher. Si ça n'avait pas leak, c'est ça qu'on aurait vu juste après l'annonce, d'où le fait que c'est censé être « accessible ». Par contre, ça montre bien que dès 00h30, vous allez pouvoir en profiter.

Une aventure titanesque

En vérité, ce n'est pas le seul leak ayant frappé FF7 Rebirth. Peu avant cette publicité qui s'est glissée sur PS5, l'utilisateur PlayStationSize avait déjà fait deux déclarations qui ont piqué la curiosité du public. L'une d'entre elles parlait justement de la démo, et l'autre, du poids du jeu. Et on a affaire à un énorme morceau. De ce qu'on a cru comprendre, il pèsera environ 145 Go. C'est tout bonnement massif, mais pas spécialement surprenant. Pas parce que c'est un monde ouvert, mais car les AAA d'aujourd'hui ont tendance à peser lourd, très lourd. En bref, vous avez saisi l'idée, il va falloir faire de la place ! Pour rappel, le jeu sortira le 29 février 2024, alors encore un peu de patience.