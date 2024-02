Vous ne rêvez pas, la semaine prochaine, c'est la sortie de FF7 Rebirth. On va enfin arrêter de venir vous en parler tous les jours. Blague à part, c'est l'une des plus grosses sorties de 2024, et surtout la promesse d'une aventure inoubliable. D'ailleurs, avant même de pouvoir mettre les mains dessus, vous pouvez l'essayer gratuitement via une démo. Si c'est déjà fait, sachez que du nouveau contenu arrive, et il sera également disponible sans frais supplémentaires. C'est Noël avant l'heure.

La démo de FF7 Rebirth va accueillir du nouveau contenu

Pour le moment, la démo (de 48,64 Go) qui est accessible permet aux joueurs de parcourir le premier chapitre du jeu. Ce dernier est un flashback se déroulant à Nibelheim. Vous pouvez incarner Cloud, mais également Sephiroth, ce qui n'est clairement pas de refus. C'est un véritable régal. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire vos premiers pas dans l'aventure, on ne peut que vous inviter à ne plus perdre de temps. Après, la sortie de FF7 Rebirth approchant à grands pas, vous pouvez aussi bien attendre. A vous de voir.

Quoi qu'il en soit, certains d'entre vous ont probablement fait le tour de la démo. Les décors ont été admirés, la musique savourée, bref, est-ce qu'on va rester les bras croisés jusqu'à l'arrivée du jeu ? La réponse est non. Naoki Hamaguchi, le réalisateur de FF7 Rebirth, a bien rappelé sur X (anciennement Twitter) que l'essai gratuit allait recevoir une grosse mise à jour. Elle va octroyer aux joueurs la possibilité de découvrir le début du chapitre 2, qui pose son cadre dans la région de Junon. C'est le moment parfait pour en prendre plein les yeux.

« Cette nouvelle section jouable propose des ajustements spécifiques à la démo, permettant aux joueurs de profiter du système de combat en profondeur ! J’aimerais que vous y jouiez tous avant le lancement de FF7 Rebirth ». Voici ce que nous a dit Hamaguchi, qui semble enjoué à l'idée qu'on se lance dans la suite de l'essai gratuit dès demain. On notera aussi le fait qu'il parle « d'ajustements spécifiques à la démo ». Une déclaration étrange, qui va sans doute attiser la curiosité du plus grand nombre.