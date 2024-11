Le directeur de FF7 Rebirth réaffirme une position qui risquerait d'en décevoir certains, mais ce serait selon lui pour la bonne cause et au bénéfice des joueurs.

Dans le cadre d'une interview conséquente avec Daily Star, Naoki Hamaguchi, directeur de FF7 Rebirth, revient sur les derniers développements de la trilogie Remake de l'un des Final Fantasy les plus iconiques. Celui-ci relate le parcours de cette seconde partie, jusqu'à ses nombreuses nominations aux Game Awards 2024. Ce qu'on retiendra surtout est la réaffirmation des plans de l'équipe travaillant sur la trilogie et Square Enix pour la suite du programme.

Toujours pas d'intermission prévu pour FF7 Rebirth

Malgré une seconde partie particulièrement impactante et généreuse, FF7 Rebirth n'aurait finalement pas atteint le succès commercial espéré par Square Enix. Le titre brille en revanche aux Game Awards, avec sept nominations, à l'instar d'Astro Bot. Son directeur, Naoki Hamaguchi, s'est donc confié au micro de Daily Star sur le parcours de cette trilogie Remake. Il profite également de parler des plans de son équipe pour l'avenir.

On le savait déjà, et en dépit d'un « désir manifeste de fans là-dehors », le directeur de FF7 Rebirth confirme une bonne fois pour toute qu'aucun DLC n'est dans les cartons pour celui-ci. Ce malgré le fait que les DLC comme L'Ombre de l'Arbre-Monde d'Elden Ring peuvent désormais figurer parmi les nominés au titre de GOTY, suite à une mise à jour de dernière minute des règles des Game Awards ayant fait polémique. Contrairement au cas interGRADE pour FF7 Remake, le plan de Square Enix est cette fois de sortir FF7 Remake 3 « le plus vite possible », estimant que c'est ce que les joueurs attendent le plus.

« Nous avons donc décidé de ne pas concentrer nos ressources de développement sur des épisodes additionnels de type DLC pour le moment. Nous mettons vraiment tout en œuvre pour que le troisième épisode arrive aussi rapidement que nous le pouvons. C'est donc là-dessus que nous nous concentrons pour le moment ». Il semblerait d'ailleurs que les progrès autour de FF7 Remake 3 soient fulgurants. Ce en partie grâce au conséquent travail déjà abattu sur FF7 Rebirth. Le final de la trilogie s'annonce sur le papier énorme et épique, avec toutefois une grande liberté dans le suivi de son histoire, notamment grâce à une exploration totalement libre à bord du Highwind. Malgré tout, cet ultime épisode ne devrait pas sortir avant au moins 2026.

